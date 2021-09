Ya son 116 los muertos en el motín que se desató en una cárcel del Guayaquil

Lasso dijo que le "gustaría decir que sí está controlada la situación pero no lo puede hacer" porque no se descartan nuevos incidente entre los reclusos, a la vez que remarcó que entre las víctimas no hay civiles ni personal del servicio penitenciario.

"Es lamentable que la Penitenciaría del Litoral se pretenda convertir en un territorio de disputa" de bandas delictivas, añadió el mandatario quien adelantó que se desarrolló un plan estratégico para intentar controlar la situación en el penal y que no puede ser comunicado para que que no pierda efecto.

Lasso-Ecuador.jpg El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en el sistema carcelario tras el motín en Guayaquil.

Lasso decretó el estado de excepción en el sistema carcelario, a la vez que miembros del Ejército ingresaron al centro de detención fuertemente armados; los uniformados ingresaron con una tanqueta y seis vehículos, acompañados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

En las afuera de la prisión se reunieron decenas de familiares de los reclusos a la espera de información sobre cómo se encuentran y de un listado oficial de muertos y heridos. "No nos dan información de nada. Tenemos que enterarnos por los videos. Eso lo hace terrible", declaró a la prensa Jazmín Quiroz, hermana de un preso fallecido.

Los disturbios se iniciaron en la mañana del martes en el que en un enfrentamiento entre bandas se produjo un intercambio de disparos y se escucharon detonaciones en varios pabellones de la Penitenciaría Número 1. En un primer momento se hablaba de 40 muertos, 5 de ellos habrían aparecido decapitados, pero rápidamente la cifra trepó a 100.

La crisis carcelaria desatada este año en Ecuador acumula un luctuoso saldo -hasta este momento- de 156 muertos. En febrero unos 80 reclusos murieron en el marco de un amotinamiento en cuatro centros a la vez.