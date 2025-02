¿Zelenski es adicto a la cocaína?

"A mí, que he consumido la droga hace muchos años, me parece que toma cocaína", dijo Carlson, mostrando unas grabaciones en las que Zelenski se comporta de forma extraña. No obstante, el periodista enfatizó que no puede confirmar la supuesta adicción del líder ucraniano, ya que no tiene evidencias.

Durante su conversación con el abogado de derechos humanos Bob Amsterdam, publicada la semana pasada, ambos coincidieron en señalar que han oído muchos rumores que apuntan al supuesto consumo de cocaína por Zelenski, incluso de personas en Europa que lo conocen.

"Cocainómano de Kiev"

En el video hay un fragmento en el que Gonzalo Lira, cineasta chileno-estadounidense que murió en prisión tras ser encarcelado en Ucrania bajo la acusación de difundir propaganda rusa, tilda a Zelenski de "cocainómano de Kiev".

Según Bob Amsterdam, esta teoría está muy extendida en Ucrania, si bien asegura que ni puede afirmarlo con seguridad. "Pero miras al tipo y piensas, algo está mal", puntualizó por su parte el periodista estadounidense.