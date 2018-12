JORGE RIAL DIO INDICIOS DE SU CASAMIENTO

Lo que fue un rumor durante el año ahora se terminó confirmando. Según contó ayer Mariano Iúdica en su programa Involucrados, la boda entre Rial y Pereiro es un hecho. Si bien por ahora Jorge sigue manteniendo el silencio, ya había dado indicios de este proyecto en conjunto. “Casarse sería el corolario de todo esto, no porque crea o no en un papel, sino que simbólicamente es bueno para todos. Para que nuestras hijas sientan que somos una familia, va a ser importante. Así que me gustaría. El año que viene, seguro”, había dicho el periodista, recientemente, en diálogo con el ciclo que conduce Iúdica. La relación entre ellos comenzó en 2017 y de a poco se fue afianzando al punto tal que ya compartieron varios viajes en los que el conductor le habría propuesto casamiento. Rial ya estuvo casado con Silvia D’Auro, la madre de sus dos hijas, y se separaron en medio de un escándalo que incluyó una denuncia por difamación por parte del conductor de Intrusos.