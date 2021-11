L-Gante le respondió a Enrique Pinti tras sus criticas

Embed

La respuesta de L-Gante a Enrique Pinti

El papá de Jamaica grabó un video que subió a sus historias de Instagram y dijo: "Bueno gente, hoy me levanté decidido. Creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia que un señor que se llama Enrique Pinti dice que no tengo talento y soy grasa".

Se podía ver al cantante serio y preocupado, pero al instante compartió otro video donde se puede ver que fue todo fue una broma y continuó: "Qué locas las estrategias de los medios ahora".

Además empezó a imitar a un conductor de televisión y dijo: "'Che, productor, para el programa siguiente tráeme un dinosaurio y vamos a ponerlo a hablar de L-Gante así subimos el rating'".