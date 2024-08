Alegrías y reveses para los representativos de rugby de la Universidad Nacional de La Matanza

En la versión masculina, Los Búhos cayeron ante la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Medrano, Los Koalas, por 24-29 en el predio de Daom, en el Bajo Flores.

Los matanceros fueron superados ampliamente en el primer tiempo, ya que se fueron al descanso 17-3 abajo, y sólo pudieron acertar a la H con un penal convertido por Cristian Coronel. Sin embargo, el segundo mostró otra cara de Los Búhos, que salieron a achicar las diferencias. Si bien no alcanzó, ese cambio en el complemento dejó mejores sensaciones, pese a la derrota.

Los tries matanceros llegaron a través de Santiago Montes de Oca, Lucas Mondo y Laureano Thomassín, mientras que las conversiones fueron efectivas de la mano de Cristian Coronel.

Por su parte, en el rugby femenino, modalidad seven, las chicas de la UNLaM cosecharon reveses y alegrías en la sede de Berazategui. Allí, en el primer partido cayeron sin atenuantes frente a Centro Naval B, por 51-0. Todo mejoró en la segunda aparición en cancha, puesto que las verdes superaron a Guernica por 15-12. Un try de Gimena Puerta abrió el camino, mientras que le siguió un doblete de la wing debutante, Ludmila Florentín. El punto negativo quedó en la falta de precisión en las conversiones a cargo de Macarena Carranza no fueron efectivas.

A su vez, en el tercer partido, que representó la semifinal por la Copa de Plata, la UNLaM fue superada por Los Cedros 17-20.

En el primer tiempo, el equipo de Villa de Mayo ganaba 10-0, pero las verdes mostraron reacción en el segundo período. Es que en sólo 36 segundos, marcaron dos try, a cargo de la forward, Gimena Puerta y la wing, Ludmila Florentín.

De todos modos, Los Cedros volvió pasar al frente, aunque luego la medio scrum de la UNLaM, Florencia Carranza volvió a marcar para las matanceras. En tanto, la capitana Macarena Carranza acertó una de las tres conversiones.