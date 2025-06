Almirante viaja a Zárate por un golpe de timón

En el capítulo pasado volvió a quedarse con las manos vacías, pese a que nunca fue menos que Estudiantes, que casi no atacó, pero en la única que tuvo facturó por los tres puntos. De todos modos, las ideas claras no fue un patrimonio mirasol, pero al menos fue a buscar sin renunciamientos.

La impotencia domina en Casanova, tanto que el entrenador, Guillermo Szeszurak, por primera vez desde que tomó el equipo, habló de dar un paso al costado si es necesario: “Si la dirigencia quiere que me vaya, me voy”, dijo el DT aurinegro, que ha obtenido 10 puntos sobre 33 posibles.

"Si la dirigencia quiere que me vaya, me voy. Pero yo no estoy para irme. Se ha cambiado varias veces de técnico, entonces creo que no va por ahí. Hay que trabajar y tratar de acomodarnos”, entendió y agregó: "Almirante no puede estar en la posición en que está. Nosotros estamos con ganas de mejorarlo e involucrados con el grupo de jugadores. Si en algún momento no funciona, empezaremos a jugar con los chicos de Inferiores".

Por otro lado, Almirante salió a buscar refuerzos y en ese marco repescó a Bruno Miño de Argentino de Quilmes. El delantero regresará a Casanova a raíz de que Almirante Brown, dueño de su pase, activó la cláusula de repesca.

Miño llegó al Mirasol en la temporada 2023, luego salió al Mate en condición de préstamo por un año. A principios de este 2025, al jugador se le culminó la cesión, pero llegaron a un acuerdo para extenderla. Pero, tras el primer semestre, La Fragata decidió que vuelva.

De este modo, Almirante Brown buscará cambiar la historia con cuatro refuerzos. Gerardo Alegre Rojas, Leonardo Escalante, Francisco Grahl y el regreso de Miño.

Por su parte, Francisco Grahl también lleva la etiqueta de “volver” y ante tal decisión, manifestó: “No lo dudé ni un minuto. Vengo a aportar lo mío y a ayudar desde donde me toque”.

El enganche nació en las inferiores de Almirante; debutó a los 17 años de la mano de Blas Giunta, luego emigró al Niza (Francia), más adelante fue adquirido por Boca, como uno de los momentos exponenciales de su carrera. “Sabía que las puertas siempre estaban abiertas. Es un momento en el cual me agarra maduro y analizando la situación. Cuando me llamaron, no lo dudé ni un minuto. Se tenía que dar sí o sí y estoy muy feliz”, aseguró.