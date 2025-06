Almirante, con el objetivo de dar vuelta la página ante Estudiantes

Con esas novedades, el Mirasol afrontará la 19na. fecha de la Zona B de la Primera Nacional, cuando el domingo desde las 15.30 reciba en el Fragata Presidente Sarmiento a Estudiantes de Buenos Aires, con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

En cuanto a las caras nuevas, aunque no tanto, el volante ofensivo, Francisco Grahl, de 33 años, retornó al club que lo vio nacer en las inferiores, proveniente del Real Estelí de Nicaragua. El acuerdo se dio rápido y el jugador firmó un contrato por 18 meses con Almirante.

En tanto, el otro recientemente regresado es Agustín Dáttola, quien estuvo a préstamo en Belgrano de Córdoba. “Vine a dar una mano, pero no soy ningún salvador ni tampoco me interesa ponerme en ese papel”, aclaró en sus primeras declaraciones tras la vuelta a La Matanza.

El zaguero tenía ofertas de la Liga Profesional, de Atlético Tucumán y Banfield, pero decidió sumarse a la Fragata para buscar mejores aguas mansas. “Siempre hay ganas de mejorar y corregir las cosas”, resaltó el ex Barracas Central y San Martín de Tucumán. “Este club es mi casa. Estoy contento por este nuevo paso en Almirante. Siempre que tenía la oportunidad de venir a ver los partidos o mirarlos por tele, lo hacía. Estuve al tanto de todo. Por eso, después de rescindir en Belgrano, me vine de vacaciones y hablé con Maxi Levy y si no pasa nada raro, me voy a quedar a jugar hasta diciembre”, aseguró.

Le tocó “redebutar” en el clásico ante Morón. “La imagen fue muy mala. Fuimos ampliamente superados; hay que hacer la autocrítica que se merece, corregir y mejorar”, indicó.

La referencia de Dáttola obedece al clásico olvidable de Almirante. No sólo cayó 2-0, sino que además perdió a Tomás Villoldo y Matías Belloso, quienes fueron expulsados.

Es que quedó evidenciada la diferencia que existe entre ambos en la tabla de posiciones. Porque el Gallo gano caminando, sin correr riesgos y haciéndole precio al equipo de Guillermo Szeszurak. Así es que Almirante Brown se ubica en el antepenúltimo peldaño de la Zona B, con apenas 16 puntos, mientras que Morón suma 33, en segundo puesto y con otra realidad.