Almirante visitará a Brown de Adrogué, que está último en la tabla

Si bien no fue una tarea de las mejores del equipo de Bazán Vera, el empate 0-0 en el Fragata Sarmiento frente a Temperley representó una buena manera para escapar del fondo. Aquí apareció el viejo axioma que sostiene que si no se puede ganar, no hay que perder.

Para que la cosa se complicara un poco más, el héroe en el Francisco Urbano se fue expulsado y no estará ante Brown. Es que Brian Fernández vio la tarjeta roja y Almirante quedó condicionado, y más aún en los últimos cinco minutos por la salida de Bruno Cenci: se retiró golpeado y ya no había más cambios.

Lo cierto es que Almirante llegó a los 29 puntos, se alejó 10 de Atlético Rafaela y Brown de Adrogué, que comparten el último lugar, y quedó a uno de Chaco For Ever.

El empate en cero ante Temperley tuvo un momento de pánico por un accidente dentro de la cancha que protagonizó Bruno Cenci,volante de Almirante Brown. Debió dejar el campo de juego por un fuerte golpe en la zona cervical y fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, en donde se le realizaron estudios y quedó en observación.

Cenci ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y, un par de minutos más tarde, cayó desplomado al chocar con un rival. El susto tuvo que ver con el golpe que sufrió en la zona cervical al caer al piso. “Estaba la pelota en el aire y pienso que allí el rival me golpeó sin querer con el codo y me noquea”, explicó el ex volante de Boca, quien prosiguió: “Caí para atrás y me desmayé. Me recuperé, pero estaba mareado”.

Allí, Bazán Vera y el médico intercedieron para que Cenci entendiera que su integridad era lo que más importaba. “No quería salir porque lo habían echado a Brian (Fernández) y ya no había más cambios, pero no podía seguir jugando porque no me sentía bien”, admitió.

Luego, los estudios médicos no arrojaron lesión alguna y tras unas horas recibió el alta. En la semana comenzó con trabajos livianos, los que se fueron intensificando y no se descarta que esté dentro de la nómina de citados para visitar a Brown de Adrogué.

Según precisó el club en sus redes sociales, a partir de un informe del médico del plantel, Walter Quintero, Cenci "sufrió un traumatismo cérvico craneal y fue trasladado al Hospital Paroissien donde se le realizaron estudios de sangre, una tomografía computada y una placa de cuello".