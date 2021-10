Fernando Espinoza celebró el Día del Jubilado

“Me llena de felicidad ver a nuestras y nuestros vecinos mayores, que son los que más padecieron estos veinte meses de pandemia, volver a juntarse y recuperar sus actividades recreativas. Hoy en la provincia ya alcanzamos más del 90% de la población de riesgo vacunada y eso es como volver a vivir”, expresó Fernando Espinoza y sostuvo: “Decimos sí a la salud pública”.

“En La Matanza hay muy pocos contagios por día, tenemos mas de 1.800.000 dosis aplicadas y estamos vacunando a chicos de entre 3 y 11 años”, enfatizó el intendente y destacó: “Gracias al megaoperativo de vacunación más grande de la historia, hoy tenemos inmunidad de rebaño y podemos hacer estos festejos”.

“Celebro verlos con ganas y felices de los reencuentros con sus seres queridos. Ellos son nuestros referentes y guías, yo no sería nada sin las enseñanzas que me dejaron mis abuelos. Escucharlos y cuidarlos es, no solo una prioridad, sino también un acto reivindicativo”, valoró el jefe comunal.

“Que los adultos mayores transmitan tanta fuerza, cuando los que peor la pasaron fueron ellos, es conmovedor. Ellos son quienes transmiten un mensaje de esperanza, que se expande y se replica en sus familias”, remarcó Fernando Espinoza.

“Soñar, aprender, tener proyectos, forman parte de todas las etapas de nuestra vida. Por eso, llevamos adelante distintas iniciativas en todo el país para garantizar los derechos de las personas mayores, fortalecer su autonomía y promover el buen trato”, sostuvo el intendente y concluyó: “Vamos por una nueva Argentina, una nueva provincia y una nueva Matanza”.