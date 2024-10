Italiano, con la urgencia de sumar para olvidarse del descenso

En el asunto del descenso, Italiano, que viene de empatar 1-1 con Flandria, suma 39 puntos en la tabla general y, a dos fechas del epílogo, quedó a cuatro de Villa San Carlos (perdió 1 a 0 con Dálmine) y a cinco de Cañuelas, que perdió contra Laferrere.

El volante Mauro Miraglia resaltó el temple del plantel azzurro. "Estamos atravesando esta situación de una manera bastante adulta. Noto en todo el plantel ganas de jugar y es una muestra muy importante para dar ese envión y sacar esta situación", analizó el jugador azzurro, quien agregó: "En este último tiempo estuvimos haciendo hincapié en la parte anímica. Tácticamente, queda poco tiempo para corregir cosas grandes. Intentamos dar una vuelta de tuerca en errores que veníamos cometiendo a lo largo de año para que no vuelvan a suceder".

Por el lado de Laferrere y Villegas todo encontró calma en la fecha pasada, puesto que ambos se aseguraron la continuidad en la categoría. Por ello, de ahora hasta el epílogo será cuestión de terminar de la mejor manera la temporada.

A su turno, Diego Herrero, director técnico de Liniers, fue autocrítico al referirse a la tarea de su equipo, luego del 2-0 que sufrió ante el líder del Clausura, Colegiales, en Munro. "Contra Villa Dálmine fue el último triunfo que conseguimos, y que nos dejó en su momento cerca del objetivo de zafar del descenso. Pero, a partir de allí, no sé si se trata de una cuestión psicológica o qué, pero lo cierto es que no nos alcanza para ganar", graficó el DT, quien refirió que "contra Dock Sud fue muy bueno lo nuestro, pero con Colegiales fue todo lo contrario. Intentamos ser prolijos, pero no salió".

A su vez, para Laferrere el sufrimiento se terminó con la victoria 2-1 sobre Cañuelas del pasado fin de semana. Es que allí, el Verde aseguró la permanencia en la Primera B.

Ese 2-1 además sirvió para quebrar una racha de 13 partidos sin triunfos. Así, el equipo de Guillermo Szeszurak llegó a los 42 puntos en la tabla general y quedó a ocho de Cañuelas, cuando quedan seis en juego.

De ahora en más será cuestión de cumplir con las exigencias del fixture y de reflexionar qué se necesita para lo que viene y evitar una situación similar a lo que el Verde soportó en este segundo segmento de la temporada.