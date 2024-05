Laferrere sacó un pie del pantano, mientras Italiano y Liniers siguen hundidos

El sábado a las 15.30, Deportivo Laferrere volverá a presentarse en el Morumbí de La Matanza, en donde recibirá al penúltimo de la tabla, Villa Dálmine (14), bajo la conducción de Gonzalo Pereira, mientras que Sportivo Italiano (15), que ya fue a Campana y perdió, ahora irá a Berisso para visitar al colista, Villa San Carlos (12), con el arbitraje de Gonzalo Creimerman. A su vez, Liniers (15) la tendrá mucho más difícil que sus vecinos, puesto que el domingo desde las 12, visitará a Dock Sud (Nicolás Mastroieni, en el referato), que marcha 8°, con 25 puntos.

En el fútbol los merecimientos no suman a la hora de contar los porotos y a ese axioma se aferra Laferrere. Porque cumplió con el objetivo de ganar (1-0 a Deportivo Merlo en el Morumbí), pero volvió a dejar dudas a la hora del juego. No hay discusión posible en cuanto al objetivo. Ganó y nada más. Es que el Depo, que jugó con un hombre menos durante buena parte del partido, en la parte final puso contra las cuerdas al equipo de Guillermo Szeszurak y estuvo a tiro de empate.

Por otro lado, Juan Manuel Azil, que salió lesionado en el primer tiempo ante Merlo (molestia en el músculo isquiotibial de la pierna derecha y fue reemplazado por Dante Rojas), anunció su retiro. De todos modos, el lateral derecho tratará de recuperarse para despedirse en la cancha este sábado. “La idea es estar un rato en el partido ante Dálmine para despedirme en la cancha, pero en caso de que no llegue con la recuperación de la pierna, igual estaremos”, contó.

Asimismo, señaló que “me llevo el mejor de los recuerdos y el cariño de la gente. Me voy contento de un club que, pese a no haber salido de acá, siempre me trató de la mejor manera. Me llevo el mejor de los recuerdos y el cariño de la gente”, y agregó: “Hace doce años, en el inicio de mi carrera, logramos el ascenso con Sarmiento de Junín, y hoy, en el final, conseguimos otro ascenso con Lafe, así que le doy un lindo cierre. Me voy con la tranquilidad de que siempre le di todo y dejando lo máximo para el club”.

Por su parte, Sportivo Italiano no acierta un pleno desde hace rato. Se ha olvidado de ganar, ya que la última vez se dio en la 6ta. fecha, en Ciudad Evita, 1-0 sobre Deportivo Merlo. Luego vino la debacle y hoy suma once partidos sin victorias, con media docena de empates y cinco derrotas.

Encima viene de perder un cruce directo de los fondos de la tabla, ya que perdió con Villa Dálmine, en Campana por 2-0, con lo cual el equipo de Fabián Cubero continúa siendo prisionero de la mala racha. Era un partido crucial para despegarse de los últimos lugares, pero el Tano no pudo y ahora tendrá una segunda oportunidad. Y otra vez de visitante, ante Villa San Carlos, que está a tres puntos del Azzurro, y con un juego por completar ante Los Andes.

A Liniers no le va muy distinto que a Italiano. De hecho es uno de los equipos (el otro, San Carlos) que más han perdido hasta el momento en el Torneo Apertura de la Primera B, con 10 reveses, el último la semana pasada 0-1 en Villegas ante Flandria, con lo cual está a tres puntos del último escalón de las posiciones

Apenas quedan cuatro fechas para el cierre de la primera mitad de la temporada, y el equipo de Guillermo De Lucca no le encuentra la vuelta al problema que lo ha dejado en el sótano de las posiciones.