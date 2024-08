Szeszurak aseguró que se fue de Laferrere porque estaba agobiado

Tras cerrar un ciclo de un año y dos meses como DT de Deportivo Laferrere, que incluye el ascenso a la Primera B, el Búfalo se despidió del público en el estadio de Magnasco y Rodney y presentó la renuncia. “Fue una decisión que la teníamos medio masticada, con un triunfo también nos íbamos a ir”, aseguró por radio Universidad. “Deseamos que le vaya lo mejor posible a Lafe porque queremos al club, a los jugadores y a la gente, que nos dio mucho cariño. Teníamos que dar un paso al costado. Estábamos medio agobiados y no teníamos tanta fuerza para seguir”.

El Búfalo se fue con la frente en alto cuando entendió que no tenía más para dar. “El escudo es lo que hay que respetar y lo que estoy haciendo es eso, respetar el escudo al quedar un poquito sin fuerzas. Me saco el sombrero con mi cuerpo técnico. Hicieron un laburo extraordinario. Estoy agradecido a ellos y a la gente que nos alentaron desde el minuto uno”, resaltó. Y agregó: “Desde lo futbolístico teníamos mucha confianza, por los objetivos que nos habíamos trazado, que era zafar de la parte de abajo, donde estábamos bien, y entrar al Reducido. Pero hay cosas que pasan en el club que nos afectaban desde lo laboral, y cuando no trabajás con tranquilidad, tenés que dar un paso al costado y dejarle el lugar a otro”.

En realidad, quizás se trata de un “hasta luego”, ya que el entrenador dejó las puertas abiertas para un segundo ciclo en algún momento. “Donde fui feliz, siempre voy a estar preparado para volver. Hay momentos para todo; ahora estaba para irme, pero siempre pensaré en regresar”, indicó.

Por otro lado, la Primera B continúa con la novena fecha del Clausura (trigésima de la general), en la que Lafe visitará a Flandria el domingo a las 15, con Jonathan De Oto en el arbitraje. En tanto, ese mismo día y horario, Liniers, que rescató un empate 0-0 en Libertad ante Midland, recibirá en Villegas a Fénix, bajo la conducción de Ramiro Maglio.

A su vez, el sábado a las 15, Sportivo Italiano se presentará en Ciudad Evita ante Los Andes (arbitraje de Gabriel Gutiérrez), luego de haber quebrado la racha de empates con el triunfo 3-0 sobre Cañuelas, en condición de visitante.