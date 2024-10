Una fecha en la que los tres matanceros de la Primera B pueden salvarse del descenso

Lafe se trajo un puntazo de Campana, con el 0-0 frente a Villa Dálmine que le permitió mantener distancias con la zona baja. La mejoría del equipo de Guillermo Szeszurak apareció en el fondo, en donde se mostró firme para rescatar el punto, que dejó al Villero 18°, con 39 puntos, contra los 34 de su rival que se viene. Por ello, una victoria le permitiría a Lafe desentenderse del fantasma del descenso.

La otra cara de la historia que no habrá que perder de vista es que el Verde matancero acumula una docena de partidos sin triunfos en la Primera B. El 14 de julio se dio el último triunfo, 1 a 0 ante Liniers y luego sumó seis empates y seis derrotas. Y a esto habrá que agregarle la renuncia de Guillermo Szeszurak, la llegada de José Luis Díaz (apenas un partido), el regreso de La Vieja Carlos Moreno, al suspensión del partido ante UAI Urquiza por un enfrentamiento de la barra, el exilio a Argentino de Merlo y el retorno del Búfalo Szeszurak a la dirección técnica del equipo.

Si bien no está acosado por el fantasma de la pérdida de categoría, Liniers está a un paso de olvidarse del asunto. Viene de empatar 0-0 en Villegas con Dock Sud, que le permitió estirar a nueve puntos la luz con Cañuelas (43 contra 34), equipo en zona de descenso, cuando solo restan tres fechas para el final del Torneo Clausura.

Una victoria en Munro ante Colegiales le daría la salvación absoluta por adelantado, aunque no es nada simple a partir de que se trata del líder del Clausura. De todos modos, pese a que el resultado fuere adverso, el Celeste también puede asegurarse la continuidad en la B si Cañuelas no le gana a Laferrere o si Villa San Carlos no vence a Villa Dálmine.

Por su parte, Italiano volvió al triunfo, y lo hizo con una goleada 4-0 ante Villa San Carlos, otro de los comprometidos con el descenso. Así, después de seis partidos sin triunfos y la desvinculación de Rodolfo Della Picca como entrenador, el Tano volvió a sonreir en el estadio República de Italia, en donde de la mano del DT interino Rubén Cabrera, encontró un poco de aire en la pelea por la permanencia. Con ello, el Azzurro suma 38 puntos en la general y con un triunfo más desterrará todo peligro de descenso.