La tragedia desató una grieta en nuestra farándula

Tras haber guardado silencio dos días, Yanina pidió unos minutos al aire en LAM (El Trece) para referirse a la tragedia. Recordemos que la infidelidad de su marido, Diego, y el escandaloso juicio que estaban llevando adelante, la convirtió en una suerte de “enemiga” de la fallecida. “Quiero tomarme unos minutos para explicar que a pesar de todas las agresiones, los insultos y ataques que vengo recibiendo en las últimas 48 horas, no voy a opinar del caso. Me siguen insultando porque ahora que en el programa se trata el tema yo me quedo callada, pero la verdad es que lo hago por una cuestión de respeto. Es una tragedia espantosa. Estamos hablando de la muerte de una mujer joven, que dejó dos hijos chicos y que siento que no fue feliz. Ojalá encuentre la paz que tanto buscó”, expresó. En ese momento, Evelyn von Brocke acotó con ironía: “Quedó claro, Yanina. Creo que llamó la atención el ‘buen día, rufianes’ (del sábado por Twitter). Bueno, lo escribís todos los días de tu vida, ¿no?”. Asombrada, Latorre reaccionó: “Evelyn, ¿por qué decís esto? Te sumás a la prensa amarilla. Demuestra lo que sos como compañera”. Evelyn la siguió: “No, no demuestra lo que soy como compañera. Siempre te he defendido y he defendido a la familia”. Andrea Taboada intercedió: “Permitime que te diga algo, Evelyn. ¿Sabés qué? Sos nefasta. Una vergüenza. Está hablando de que hay que cuidar a los hijos y hacés este comentario desubicado. Sos nefasta”.

Por otra parte, la referente de Actrices Argentinas, Dolores Fonzi disparó: “Natacha nos escribió por privado a algunas de la Colectiva de Actrices Argentinas, fue contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla. Dejen de correr el foco de lo que importa. Natacha es denunciante en una causa que incomoda e involucra a muchos. Ese juicio empieza mañana. Repudio total a (Luis) Ventura, (Mercedes) Ninci, los medios que la acusan de loca denunciante y todos los que señalan desde sus casas lo que se tendría que haber hecho”. En tanto, Ninci, ayer en Canal Nueve, señaló: “Me parte el alma el chiquito que perdió a su mamá, pero una persona cuando muere no pasa a ser buena. No soy políticamente correcta. Muchos me critican por decir la verdad sobre Natacha. Pero me gustaría saber qué diría Dolores Fonzi si se muere Darthés. ¿Va a pasar a hablar bien de él?”.

Thelma Fardín, por último, escribió en Twitter: “¿Y ustedes dónde estaban cuando nos violaron? ¿Y el Estado? ¿Y todos los que ahora tiene cara para reprochar algo? Cuando no tienen ni la menor idea de cuánto escuchamos y ponemos el cuerpo en esta lucha. Si la causa te importa hacés algo más que escribir desde tu sillón”.