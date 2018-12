“Le dije a Espina que los compromisos se cumplen”

Lejos del tono ameno que suele usar en la sala de conferencia, el que recién apareció sobre el final de la misma y muy serio reconoció, ante una pregunta de DIARIO POPULAR que: ‘Con Espina me reuní por un tema profesional. Pero los dirigentes de Racing lo sabían de antemano. Sólo quise ser respetuoso con un amigo, pero él sabe que tengo un compromiso con el club y su gente. Los compromisos están para cumplirlos’, para luego agregar que: “voy a cumplir un año como entrenador, algo que no es fácil porque dependemos de los resultados y estoy muy contento en el club, por el plantel que tengo, porque son grandísimos jugadores y porque pude hacer las cosas lo mejor posible”.

En otro momento explicó porqué García será titular: “creo que puedo apostar por cualquier futbolista del equipo puede jugar y hacerlo de la mejor manera. En todo este tiempo he visto que el plantel experimentó un crecimiento y la idea es la misma en cualquier cancha”.

Más allá de que había manifestado que no iba a hacer consideraciones personales expresó sobre Licha López que: “Más allá de la alegría por la renovación de su contrato lo que me pone mejor es su presente. Yo no tenía dudas de que se iba a quedar’.