Los juveniles hicieron cuatro podios en dos meses

Con el título alcanzado el lunes, la Sub 16 se consagró en Francia, en el torneo de Montaigú. Si bien es un certamen menor y no tiene la contundencia de un sudamericano o mundial de la categoría, vuelve a poner a un equipo juvenil argentino como protagonista.

La Sub 15 hizo lo propio en Croacia, en otro torneo de similares características y en otro lugar del mapa con la misma idea de juego, formación y proyección de réplica. Que no tenga el peso de FIFA para el medallero, no le quita el carácter que impregna: los chicos -que cuando se juegue el próximo mundial tendrán 18 o 19 años- se están acostumbrando a ganar con la camiseta Argentina.

Para quienes menosprecien las características de ambos torneos, hay otros. La sub 17 consiguió quedarse con el torneo sudamericano recientemente disputado y el Sub 20 fue subcampeón del mismo certamen, en su categoría, y ambos clasificaron para los mundiales.

Estas camadas, tendrán entre 23 y 21 años cuando se dispute el mundial en Qatar, el último que jugará Messi.

El director técnico de la Mayor, Lionel Scaloni, conoce el paño de los juveniles. Dirigió a algunos y aunque deberá rendir en la próxima Copa América, tiene en su cabeza un mapa con muchos detalles de lo que tiene a mano: desde Messi o Sergio Agüero a Tomás Kunmer de sub 15 y Talleres de Córdoba, o a Agustín Urzi, sub 20 de Banfield.