Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del miércoles

La Lotería de Santa Fe pone en juego otro importante precio y podés seguir el sorteo en vivo a través de diversas opciones.
El próximo sorteo del Quini 6, el 3403, se realizará el miércoles que viene, 26 de agosto de 2026, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 8.500 millones de pesos.
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL: 00 27 42 21 24 26 (Vacante)
LA SEGUNDA: 27 36 19 25 24 29 (Vacante)
REVANCHA: 39 29 02 09 36 21 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 01 04 05 20 37 43 (9 ganadores c/5 aciertos: $54.681.336)
Quini 6: cuánto cuesta la apuesta
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.
Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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