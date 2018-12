Lucas Granja deja el Quilmes Plas para 2019

El idilio entre Granja y la escudería de los hermanos De Jesús tuvo un saldo más que excelente: el corredor de Rafael Castillo fue monarca con una brillante campaña, en la que logró cuatro victorias y 252.50 puntos en total, así que el protagonista sólo dio muestras de agradecimiento, al señalar, en diálogo con El Quilmeño: “Fue una temporada hermosa, soñada, donde logramos el objetivo todos juntos. Estoy más que gratificado con todos, que me dieron una gran mano para correr, de eso no me olvido. El 2018 fue muy bueno en lo deportivo, en lo económico sufrimos. Me da una pena no seguir, yo quería continuar con ellos, pero de ambas partes estábamos muy ajustados de presupuesto. Hubiese sido un sueño llegar más arriba con el Quilmes Plas”.

Asimismo, Suprema se refirió al presente y soltó: “En lo económico estoy muy complicado y lamentablemente tuve que tomar una decisión. El equipo me dio la oportunidad de correr, depositó su confianza y jamás olvidaré todo lo que me ayudaron y lo que me bancaron. Ojalá que en el futuro volvamos a cruzarnos”.

Por último, Granja dio cuenta de cómo sigue todo: “El 2019 arrancaremos el proyecto en el TC Mouras en el Benavidez Racing, a cargo de Miguel Gagliardi. Será un cambio fuerte, por un tema presupuestario. Probaremos en los primeros días de enero para ver cómo funciona todo. Esperamos una buena adaptación en el campeonato y ser competitivos”.

Suprema fue uno de los pocos pilotos que en menos de dos años fue campeón de dos categorías: primero el Turismo 4000 Argentino y luego el TC Pista Mouras.