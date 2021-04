Marcelo Gallardo: "No me parece mal el empate"

"No me parece mal el empate en Brasil por la primera fecha. Si no pudimos sostener el resultado es porque tuvimos la idea de ir por el segundo gol, y en una pérdida en ataque nos terminan convirtiendo con espacios que nosotros mismos concedimos", continuó el entrenador de River, y agregó: "No me preocupa la toma de riesgo que genera jugar de la manera en que jugamos".

Además, el DT del Millonario enfatizó la importancia de imponer condiciones en un escenario como en el que le tocó debutar y afirmó: "No es fácil venir a Brasil y dominar el partido. Yo lo valoro mucho".

Por otra parte, Gallardo se refirió a la inclusión de Milton Casco como mediocampista desde el arranque: " Tener a un jugador más en la mitad de la cancha y liberar a Nicolás de la Cruz fueron los motivos por los que puse a Milton de titular. Creo que por momentos resultó bien, pero nos faltó chispa de tres cuartos para adelante para generar situaciones con el control que tuvimos".

Por último, hizo una autocrítica del equipo y admitió que "debemos ser mas agresivos en los metros finales y que eso se vea reflejado en el resultado".