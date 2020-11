Mario Baudry: "La muerte de Diego era evitable"

El abogado Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, representará como particular damnificado al hijo menor del ex astro futbolístico, Dieguito Fernando.

El abogado Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, ex mujer de Diego Maradona, se presentó este lunes en la Fiscalía general de San Isidro para representar como particular damnificado al hijo menor del ex astro futbolístico, Dieguito Fernando.