Comida casera o alimento balanceado: ¿Qué es lo mejor para tu mascota?

Frente a los balanceados, la dieta en base a alimentos caseros es una tendencia en auge que supone mayores beneficios para la salud de las mascotas y que merece ser analizada y considerada a la hora de cuidar de perros y gatos

La opinión de una experta

En la búsqueda de lo mejor para las queridas mascotas, siempre es aconsejable recurrir a los expertos en salud animal como la veterinaria María Eugenia Zuccaro (MV 8652) que viene estudiando de modo sistemático la incidencia de la alimentación industrial en la salud de los animales domésticos.

Maru Zuccaro y su perro pepe.jpeg La veterinaria María Eugenia Zuccaro y su perro Pepe criado con alimentación casera

Entre otros componentes, los alimentos balanceados tienen gran cantidad de químicos, contienen un porcentaje muy bajo de nutrientes y cuentan con una gran cantidad de carbohidratos, que pueden provocar problemas de salud. “Estos productos tienen un mínimo de un 40% de carbohidratos, un macronutriente súper saludable, pero en un animal que no debería comer más de un 8% de carbohidratos, es un problema”, explicó Zuccaro.

¿Balanceados?

Sumado a la escasez de proteína, grasas saludables y fibras, los alimentos balanceados -que según la profesional de “balanceados no tienen nada”- son un producto “ultra cocinado” donde el alimento original perdió gran cantidad de los nutrientes que fueron reemplazados con suplementos.

"Si tengo deficiencia de vitamina C, va a ser mejor que me coma una naranja a que me tome una pastilla de vitamina C –ejemplificó la veterinaria- porque esa naranja viene con muchos nutrientes que incluso hasta el día de hoy capaz ni descubrimos".

Alimento "seco"

Otra de las grandes contras de la comida industrializada “es que es un alimento seco”, por lo cual no tiene un porcentaje adecuado de agua, comparado con una “presa” –alimento que comería un perro y un gato en su hábitat natural por ser animales carnívoros y cazadores- que tiene un porcentaje del 70%.

“Es como un motor al que le falta agua, se recalienta”, ejemplificó y remarcó que dicha falta de agua suele ser causante de patologías digestivas.

comida-natural-para-perros-la-mejor-dieta.mp4

Las enfermedades que producen los alimentos balanceados

Como todo alimento con un déficit de nutrición y con grandes porcentajes de carbohidratos, los balanceados, traen consigo -a largo plazo- el desarrollo de patologías y enfermedades.

Los problemas renales, urinarios, intolerancias digestivas, alergias intestinales, gastroenteritis crónicas son algunas de ellas, pero “de base está el sobrepeso”, aseguró Zuccaro. “Un 70% de los perros y gatos que atiendo tienen sobrepeso. Tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad y que también predispone a enfermedades”, detalló.

Asimismo, explicó que otro de los problemas que genera el consumo de los alimentos ultra procesados es que “no permite mantener una microflora intestinal adecuada, la cual es clave para proteger al organismo” y que al tener (los alimentos balanceados) gran cantidad de omega 6 “predispone a enfermedades inflamatorias como el cáncer, la artritis reumatoide y el lupus”.

Beneficios de una alimentación casera

Frente a todas las contraindicaciones que tiene una alimentación basada en productos ultra procesados, la alimentación casera aporta una variedad de beneficios.

El primero es la salud del animal. Un perro o gato que lleva tiempo consumiendo este tipo de alimentos “son más sanos y se enferman menos”, explicó la veterinaria, como consecuencia de una dieta equilibrada y variada que aporta todos los nutrientes necesarios.

Aumenta su musculatura disminuyendo significativamente la cantidad de grasa, su pelaje mejora y por ende tiene menos enfermedades dermatológicas, pero además asegura que los hace más felices. “En mi perro lo veo. Disfruta de la porción de alimento y eso libera sustancias beneficiosas para el cuerpo como la endorfina y la serotonina”, apuntó la dueña de la veterinaria Vet Point.

video-output-CC033C26-15CA-45F4-985B-A45D5BA80BA4.mov

Balanceados con alto contenido de proteínas

De todas maneras, aclaró que lamentablemente no se cuenta con una gran cantidad de estudios científicos que demuestren esto, pero asegura que hay un aumento en la investigación por la cual, las marcas de alimentos (de otros países), tuvieron que actualizarse y crearon productos con un alto porcentaje de proteínas, que “aunque no es lo ideal, es mejor”, concluyó.

5 consejos para llevar a cabo este tipo de alimentación

1. Tiene que ser un plato variado en el tipo de carne, de vísceras, en la procedencia del animal y en las verduras.

2. Es importante siempre consultar con un veterinario especialista para conocer los porcentajes y requerimientos particulares de la mascota, porque no todos pueden o necesitan consumir lo mismo.

3. No hay alimentos prohibidos, pero hay que tener especial precaución con el chocolate, alcohol, cebollas y uvas porque pueden intoxicar a las mascotas.

4. Los perros y gatos NO necesitan ni fideos, ni polenta, ni arroz. Su plato tiene que estar formado principalmente por proteína de origen animal, verduras y frutas.

5. El cambio del alimento balanceado a una dieta casera debe ser realizada paulatinamente y acompañada por un profesional, en lo posible.

¿Es posible llevar adelante una dieta casera a costos accesibles?

En lo que respecta a los costos la veterinaria aseguró que llevar una dieta casera es totalmente accesible y que incluso en perros menores a 10 kg puede llegar a ser más económico que el alimento balanceado/ultra procesado.

De todas maneras, explicó que la diferencia puede estar en perro grandes, de más de 40 kg, donde puede ser un poco más caro por la cantidad de carne que debe consumir, pero remarcó que no son grandes las diferencias económicas y que “vale la pena”.