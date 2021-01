Golpe de calor en animales: qué es y cómo evitarlo

Popular habló con la veterinaria Andrea Rodríguez (M.V. 8885) para que nos explique cómo detectar un golpe de calor en nuestros animales de compañía y cómo actuar a la hora de enfrentarnos a esta temporada de elevadas temperaturas.

Ahora, ¿Qué es un golpe de calor? Según la OMG (Organización Mundial de la Salud) el golpe de calor es una "situación en la que una persona sometida a altas temperaturas ambientales experimenta un fracaso del sistema de termorregulación corporal", y que puede "ser letal". Como mencionamos anteriormente, una persona sabe como cuidarse y que cosas realizar frente a altas temperaturas evitando así que sus sistema de termorregulación corporal falle, pero los animales no tienen esa facultad y si su temperatura supera los 39° también puede ser letal.

¿Qué podemos hacer para evitar que nuestro perro sufra de un golpe de calor?

1. No dejar a los animales encerrados en los autos

En primer lugar, por ningún motivo, se debe dejar a los animales encerrados en lugares donde las temperaturas sean más elevadas de lo común y siempre se les debe dejar al alcance un recipiente con agua fresca.

perro auto.jpg

2. Evitar realizar paseos prolongados entre las 10 y 17 horas

perro cn reloj .jpg

"Entre las 10-11 am y las 17 horas, lo ideal es no salir a hacer actividad larga. Obviamente para bajarlos a hacer sus necesidades sí, pero evitar los paseos prolongados en ese horario y siempre salir con agua", detalló Andrea Rodríguez.

3. No dejarlos sin agua

foto golpe de calor 1.jpg

4. No dejarlos en lugares donde les da directamente el sol

“Hemos visto gente que transporta a los animales en la camioneta o en el auto, directamente al sol, atados. No se puede creer que hoy en día siga pasando”, expresó la veterinaria.

5. "No hacerlos caminar demasiado por el asfalto, porque los pulpejos (base de las patas) pueden sufrir quemaduras"

pulpejos lastimados golpe de calor.jpg

Síntomas golpe de calor

La veterinaria enumeró cuales son los síntomas más comunes y notorios cuando el animal sufre de un golpe de calor y qué se debe realizar en dicho caso. Algunas de las señales son: "no se pueden parar, tienen vómitos o diarrea, posibles desmayos e incluso ponerse cianóticos, es decir que sus mucosas (encías) se ponen azules".

sintomas golpe de calor.jpg

Asimismo aclaró que el jadeo es una sintomatología pero que al mismo tiempo es algo normal, por ende es muy importante prestar atención al resto de las señales. "Si ves que a tu perro le pasa eso andá corriendo a la veterinaria pero no se alarmen por el jadeo. Mucha gente llega a consulta porque el animal jadea, pero eso es su mecanismo de perdida de calor. Como nosotros transpiramos, ellos jadean", detalló.

¿Conviene cortarles el pelo?

Muchas personas rapan a sus perros en el verano creyendo que así los ayudan con el calor, pero ¿es recomendable? "No siempre está indicado. Depende mucho del animal, porque a veces el pelo tiene una función de protección del calor. Es más una cuestión nuestra que nos da calor verlos a ellos con pelo largo", expresó Rodríguez.

perro cortandose el pelo.jpg

Y añadió: "Los animales que tienen doble pelaje, lo que hace ese pelo es ejercer una función de protección contra el calor y los rayos solares. Por eso depende del perro y se debe consultar con el veterinario si es que se recomienda cortarle el pelo o no".

Mi perro se tira al sol y se queda mucho tiempo ahí ¿Qué hago?

WhatsApp Image 2021-01-25 at 11.09.44.jpeg

A veces los perros se exponen al sol por decisión propia y uno se pregunta ¿no tienen calor? ¿no les hace mal? La realidad es que esa exposición voluntaria tiene un motivo: "Los animales necesitan sintetizar vitamina D, por eso se exponen al sol. Por ende, si él se fue por motus propio y se quedó veinte o treinta minutos en el sol, hay que dejarlo porque eso sí, es su necesidad", explicó la veterinaria .

¿Conviene mojarlos?

"No, no necesariamente. Pero si uno quiere hacerlo, recordar mojar las zonas donde no hay tanto pelo para refrescarlos: pulpejos (patas), la panza y axilas".