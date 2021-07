Robó el perro de su vecino para que no lo maltrataran más

A través de un video compartido en Facebook el 24 de junio, el joven denunció los maltratos cotidianos que sufría el cachorro de pitbull americano, llamado Kayser, de aproximadamente un año, que no era alimentado ni atendido con regularidad.

"El perrito está flaco, está duro, no tiene ni color la encía […] no sé para que quiere un perro si lo tiene así", se escucha en la publicación que muestra al cabizbajo can encadenado.

Sosa explicó que aunque le ha insistido en varias ocasiones al dueño del animal que se lo entregue para darle calidad de vida, este se ha negado siempre a hacerlo, prefiriendo dejar a Kayser a su suerte, muriendo de hambre.

Ante esta negativa Sosa irrumpió en casa de su vecino y se llevó al pitbull consigo, aun a sabiendas de que podría ser acusado de robo. "Prefiero ir preso antes de que se muera", declaró el rescatista.

"La Policía vino a mi casa [a los pocos días] con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice. Y les dije que no tenía problema, que si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien", apuntó Gastón.

El veterinario le recetó medicamentos al pitbull para tratar una infección provocada por un parásito y de paso trabajar en su recuperación nutricional. Asimismo, el perro comenzó a sentirse cómodo y en confianza en su nuevo hogar, en donde incluso ya se ha adueñado de un viejo sillón, comentó su nuevo dueño.

Hasta el momento, el joven no ha sido requerido por las autoridades para rendir cuentas. La historia se hizo viral en Facebook y consiguió un gran apoyo, incluso muchos les donaron bolsas de alimento y otro tipo de artículos para cuidar de su nueva mascota.

La ley contra el maltrato animal establece penas entre 15 días y un año para todas las personas que cometan actos de crueldad o maltrato hacia los animales.