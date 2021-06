Waddles nació con una malformación, lo que le ocasionó problemas para mantenerse seguirle el ritmo al resto de bandada y su dueño quería ayudarlo a vivir una vida mejor.

image.png El pato Waddles, con su protésis de Bionic Pets, una de las empresas que se especializa en este tipo de elementos

Ben Weinman recurrió a Derrick Campana de Bionic Pets, una de las pocas empresas de todo el mundo que se especializa en la construcción de prótesis para animales a medida en busca de ayuda para su amigo emplumado.

"No pensé que me emocionaría por esto. Estoy muy emocionado" dijo Weinman al ver a Waddles caminar feliz. "Pero cuando tomas estos animales, todo lo que quieres hacer es darles una buena vida y hacer lo correcto. Los ves luchando y crees que no hay nada que puedas hacer. Es realmente desgarrador".