Tik Tok: un perro ayuda a uno ciego a bajar por una escalera

Más de cuatro millones de personas viero el clip que tiene de fondo la canción Grover Washington Jr. "Just The Two of Us".

image.png El boxer Dexter, furor en Tik Tok

Durante el video de un minuto, se ve a Dexter ayudando a Ginger a recorrer los escalones brindándole tranquilidad y bajando lentamente las escaleras.

Los comentarios de los usuarios de Tik Tok remarcaman la ternura del video. "Los perros son simplemente almas hermosas, ¿no es así?", comentaba un seguidor de la cuenta de Dexter.

"Es genial cómo el boxeador mantiene su cuerpo inclinado hacia su compañero para evitar que se caiga y gira la cabeza después de cada paso para decir 'todavía estoy aquí'", escribió otro profundamente conmovido.

"Son las nueve de la mañana y estoy llorando", afirmaba una tiktokera fanática de los videos de perritos.