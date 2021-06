Mauro Cetto: "No hubo acuerdo con Boca por Di Santo"

"Hubo contactos de Boca por Di Santo, pero no hubo acuerdo. Es de los mejores delanteros del fútbol argentino. Si se va, será por un monto importante", indicó Cetto en declaraciones a FM Late 93.1.

"No es fácil encontrar jerarquía en un '9'. Hay que valorar un jugador de ese nivel", agregó el ex defensor de San Lorenzo y Rosario Central.

San Lorenzo recibió una oferta de 2.5 millones de dólares por Di Santo por parte de Boca, pero pretende tres millones.

Cetto también fundamentó la elección de Paolo Montero como nuevo entrenador de cara a una nueva temporada.

"Lo tuve a Montero como DT y sé como trabaja. Es el ideal para este momento. Hay que estar todos unidos. Hay buenos jugadores y tenemos que sacar el mejor rendimiento de ellos", manifestó Cetto.

Montero y Cetto coincidieron en la temporada 2017 cuando el uruguayo dirigió a Rosario Central, el club donde se retiró el ex defensor hoy devenido en nuevo manager del Ciclón.

"El presidente (Horacio Arreceygor) manifestó su gusto por (Pablo) Guede. El mismo Guede me comentó que no era el momento de retornar, pero me gusta el perfil de Montero para este momento del club", indicó Cetto.

"El club está en una transición. Ojalá de acá a un año estemos peleando cosas importantes", puntualizó.