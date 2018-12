Mientras busca abogado, Darthés rehace su vida

Ayer en las redes sociales circuló la primera foto del actor en el aeropuerto de San Pablo esperando las valijas junto a su hijo. La cara de Darthés lo decía todo, un rostro preocupado, perdido, tratando de enfocarse en lo que será una defensa más que importante ya que por ahora no tiene un abogado que lo represente. La llegada de Darthés pasó casi inadvertida salvo por unos curiosos que le pidieron tomarse una selfie, no padeció escraches públicos tras la grave denuncia de violación que Thelma Fardin.

Según contó Guido Zaffora en Intrusos, fue su propio hermano quien captó la imagen del actor en plena espera para retirar su equipaje. Además de publicar la postal en Twitter, el periodista relató que Juan viajó en la primera fila de la clase turista del vuelo de la empresa TAM, y que estuvo cabizbajo durante todo el vuelo. Una vez en suelo paulista, Zaffora detalló que fue recibido por un hombre a quien saludó de forma efusiva y con quien se retiró del aeropuerto sin hablar a bordo de un auto blanco.

Ahora comienza el juego de las especulaciones y sobre todo para saber en qué lugar de Brasil se instalará y sobre todo cuanto tiempo pasará en ese lugar. Según contó el periodista Daniel Ambrosino el actor ya había invertido parte de su dinero en ese país y tiene un inmueble a su nombre. “Darthés tendría una casa en San Pablo, en un lugar que se llama RibeirÆo Preto. Y el hermanastro es un importante fabricante de cerveza de Brasil”.

Por otra parte, Nicolás Peralta sumó en Cortá por Lozano: “Se va a refugiar en la casa de un primo que vive en los suburbios de San Pablo, que es dueño de un restaurante. El se va a quedar ahí, acompañado por su hijo”. Según algunos datos que empezaron a trascender, en un primer momento la idea del actor sería empezar a armar una nueva vida alejada de los medios y de la actuación. Su hermano es dueño de un restaurante en Brasil por lo que no sería extraño que empiece a trabajar con él. Pero también suena fuerte que la estarían por hacer un ofrecimiento en la televisión brasileña teniendo en cuenta lo que se generó a partir de la denuncia en su contra.

Claro que la idea de poder trabajar en ese país no le resultará sencilla. Es que el colectivo de actrices argentina ya se contactó con sus pares brasileñas quienes enseguida salieron a mostrar su repudio en contra del actor. Una de las artistas que publicó consignas contra el actor acusado de violación fue Bruna Linzmeyer, quien el jueves les compartió a sus más de 1,4 millones de seguidores de Instagram una imagen del actor con la frase “Mexeu com uma, mexeu com todas” (Quien se mete con una, se mete con todas, en portugués) y el hashtag #ChegaDeAssédio (#BastaDeAcoso). La foto, además, va acompañada de un comunicado en el que se identifican como “hermanas brasileñas” y denuncian: “Repudiamos la llegada a Brasil de Juan Darthés, actor argentino recientemente denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin. Thelma era menor de edad en la época de la violación y su denuncia se une a la de otras mujeres, apuntando actos de acoso y abuso sexual cometidos por Juan”.

Mientras tanto en Argentina el actor sigue sin encontrar un abogado que lo defienda. Ayer Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, volvió a contar que recibió un llamado del actor para que lo defienda aprovechando su vínculo con Ortega, el presidente de Nicaragua, pero se negó de manera rotunda. “Darthés es un cobarde que buscó refugio en un país que protege a los delincuentes. De ninguna manera podría aceptar su defensa, cuando me llamó lo primero que hizo mi hija, que tiene 13 años, fue pedirme que no lo defienda”, comentó el abogado.

Por otra parte hizo referencia a un error estratégico por parte de las actrices a la hora de contar la denuncia que hicieron pública y según su experiencia esto quedará en la nada. “Yo hubiera actuado diferente para lograr que no se vaya del país. Ahora esto quedará impune porque él puede quedarse en Brasil para siempre”, dijo.