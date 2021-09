ABBA lanzó dos temas nuevos y confirmó un nuevo disco

c43bcc69-ddeb-4e8b-94d5-482b0fef0c27_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg

Las nuevas canciones son "I Still Have Faith In You" y "Don’t Shut Me Down", de las que el cuarteto formado por Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog y Anni-Frid “Frida” Lyngstad ya había hablado en 2018. La banda confirmó también que en el álbum habrá una "canción navideña" titulada "Little Things".

Las canciones de Voyage fueron escritas mientras el grupo trabajaba en la "experiencia de concierto" del mismo nombre, en la que se verán versiones digitalizadas de los cuatro integrantes del grupo junto a una banda de diez músicos en el ABBA Arena, construido con ese propósito en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.

El lugar, con una capacidad para 3.000 personas, recibirá al público a partir del 27 de mayo de 2022. La versión digital de los suecos fue hecha en colaboración con la compañía de efectos especiales Industrial Light & Magic, propiedad de George Lucas, que entre sus principales antecedentes está nada menos que la saga de La Guerra de las Galaxias.

Una oportunidad propicia para que los viejos seguidores del cuarteto sueco pueda reencontrarse con un grupo icónico de la década del '70.Y, además, para que las nuevas generaciones tengan una visión de primera mano para compartir con sus padres... y abuelos.