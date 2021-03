BTS: Tom Holland y George Clooney cantan "Dynamite"

La revista de moda estadounidense "W" se inspiró en el impacto de la banda musical y en su grupo de fans conocido como ARMY (acrónimo de “Adorable Representative MC for Youth”) y eligieron la canción "Dynamite" para la ronda anual de Lyrical Improv.

En el video se pueden ver a reconocidos artistas como Jacob Elordi, George Clooney, Tom Holland, Jared Leto, Andra Day presentándose y posteriormente interpretando la letra del tema musical de BTS en blanco y negro.

Durante el 2020, la cada vez más reconocida banda de pop coreano, BTS, rompió siete récords Guinness con su canción "Dynamite" y se convirtió en el video de Youtube más visto en 24 horas. Además, obtuvo 7,778,950 transmisiones en un día, más adelante ganó el título del mayor lanzamiento de Spotify de 2020 y pasó la mayor cantidad de semanas en el número uno para la lista Social 50 de Billboard.

BTS es una banda surcoreana formada por Big Hit Entertainment, conformada por siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook). El nombre del grupo, BTS, es una abreviatura de la expresión coreana "Bangtan Sonyeondan", que significa “Boy Scouts a prueba de balas”.

El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción “No More Dream”. Aunque en sus inicios BTS tuvo un éxito moderado, a partir de 2015 empezó a ganar popularidad y a establecer su reputación con sus lanzamientos de la serie “The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2”, y el álbum recopilatorio ”The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”, con los que también entró por primera vez en la lista Billboard 200.