Connie Isla cerró su gira en el Hipódromo de Palermo

CONNIE ISLA FINAL.mp4

Connie lanzó su primer disco en diciembre 2019, compuesto por canciones escritas y producidas por ella (Luz y Fuego, Equidad, No, Sin Remitente, Seguís igual y Que linda que estoy) y presentó su música en diversos shows como en La Plata, Rosario, Ciudad Emergente, Centro Cultural Recoleta y Festival Amnistía.

A lo largo de la cuarentena lanzó varios singles: "Sexo Sentido", "Brote" junto a Miss Bolivia , "Tu Canción", "Caminito", "Yo Soy" junto al cantante español Muerdo y el mas reciente: "Colchón" y el jueves en un hipódromo dividido en "burbujas" (espacios de 2 a 4 personas), con las 500 entradas agotadas, acompañado de una luna casi llena y una noche de clima perfecto, Connie cerró a su gira de verano, luego de un año de virtualidad y distanciamiento.

miss bolivia y connie.mp4 Connie Isla junto a Miss Bolivia interpretaron "Brote" - Imágenes capturadas por Motorola One Fusion

Durante el show que duró más de una hora, Connie Isla hizo bailar, emocionar y reír a todo el público que no solo interpretó sus temas más conocidos como "Luz y Fuego", "No" y "Sin remitente", sino también cantó los temas presentados en cuarentena donde contó con la participación especial de Miss Bolivia para interpretar juntas "Brote" e hizo un adelanto exclusivo de su próximo disco con el tema "Mundo Enorme" que finalizó con lágrimas de emoción de la cantante.

no connie isla.mp4 Canción "No" - Imágenes capturadas por Motorola One Fusion

Amigos de la cantante, entre ellos Tomás Kirzner, Imanol Rodríguez, Santiago Talledo, y el novio, Nicolás Lorenzo, formaron parte de la primera fila del show y hablaron con POPULAR .

"Estamos muy felices. Increíble el show de Connie, la rompe. Yo la amo, no puedo ser objetivo, pero es una locura", expresó Santi Talledo y Toto Kirzner agregó reprochando a la cantante: "Santi Talledo hizo varios videoclips de tu repertorio y no lo has nombrado". "No pusieron ninguno en la pantalla. No importa Connie yo te amo", acotó Santi y los dos finalizaron "Sos la uno, pero ni uno".

Por su parte, Iñaki Aldao apuntó: "Es increíble. Es impresionante la potencia que tiene y como usa su voz para contar algo, me dio piel de gallina. Nunca la había visto en vivo así que me quedé sentado disfrutando el show". Y agregó "No se lo pierdan es una experiencia".

"Estuvo hermoso. Es una cosa que no creo que ningún otro artista haga. Cada canción tiene una historia que te deja helado, te cuenta algo y te abre los ojos", dijo el actor Giuliano Montepaone.

Y su novio cerró: "Cada vez que la escucho tocar me dan ganas de llorar, amo verla."

Sin duda una noche distinta, donde la música vuelve a aparecer y la cultura musical empieza a retomar su lugar.