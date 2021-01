Cristian Castro presenta junto a Yotuel, "La Culpa"

unnamed.jpg Cristian Castro y Yotuel - "La Culpa"

Con su anterior sencillo “Cuando Vuelva la Vida” (con un más de 1 millón de reproducciones en YouTube) el cantante mantuvo su esencia y su estilo romántico, y con “La Culpa”, el también actor, demostró la voz que lo ha caracterizado a lo largo de los años pero incursionando en los nuevos ritmos de la música urbana.

“La culpa es lo que nos viene a decir que para el próximo intento lo hagamos mejor y aprendamos del pasado. En esta canción la culpa es ese no entregarse por completo y siempre guardarse algo. Yo creo que en una relación hay que entregarse por completo; da igual lo que ocurra, da igual lo que pase. Porque si no al final uno va a sentir la culpa de no haberse entregado lo suficiente”, contó Yotuel.

Embed

“La Culpa”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y que por el momento cuenta con más de 400 mil reproducciones en YouTube, nos demuestra a un Cristian Castro que no teme tomar nuevas rutas e incursionar en los nuevos estilos musicales como el reggaetón.

De esta manera, y con esta canción, el cantante continúa una larga carrera en la que se ha hecho acreedor de más de 65 Discos de Oro y 31 Discos de Platino.