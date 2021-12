Elton John y Ed Sheeran presentan un nuevo clásico navideño

Embed

‘Merry Christmas’ ofrece la dosis perfecta de alegría navideña: con gran cantidad de cascabeles, arreglos animados y armonías alegres, la canción destaca las letras emotivas de Ed y Elton que se suman a su destello festivo: “So kiss me under the mistletoe / Pour out the wine let’s toast and pray for December snow / I know there’s been pain this year but it’s time to let it go / Next year you never know, but for now, Merry Christmas." (“Así que bésame bajo el muérdago / Sirve el vino y brindemos y recemos por la nieve de diciembre / Sé que hubo dolor este año pero es hora de abandonarlo / El próximo año veremos, pero por ahora, Feliz Navidad”.

sederah.png Ed Sheeran y Elton John presentan "Merry Christmas"

Escrita por Ed Sheeran-Elton John y producida por Steve Mac, la colaboración consolida más de 10 años de amistad y muestra a las superestrellas internacionales reunidas por primera vez en un single oficial. Sin embargo, esta no es la primera incursión de la pareja en lanzamientos navideños: en 2017, Sheeran se aseguró el codiciado N° 1 de Navidad con su balada ‘Perfect’, mientras que el clásico de Elton de 1973, ‘Step Into Christmas’, se convirtió en uno de los temas con más rotación en Navidad de todos los tiempos.

El video oficial para ‘Merry Christmas’ –con guión de Jason Koenig, Jenny Koenig y Ed Sheeran– agrega más adornos navideños ya que rinde homenaje a escenas de los videos musicales más populares de Navidad y a icónicas películas navideñas. Con una pequeña ayuda de Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre y The Darkness, con cameos en todo el video, vemos al elenco reinventar escenas de ‘Last Christmas’ de Wham; ‘Merry Christmas’ de Shakin Stevens; ‘Walking in the Air’ de The Snowman y ‘Stay Another Day’ de East 17, entre otros.

Durante el período navideño de 2021, las regalías discográficas y editoriales de Ed Sheeran y Elton John derivadas del single y los ingresos por la venta del mismo serán donadas en partes iguales a la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation y The Elton John AIDS Foundation.