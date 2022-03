Justin Quiles anticipó que se viene un cambio en su carrera

justin quiles .mp4 Justin Quiles en exclusiva con Diario Popular Web - Periodista: Sofía Cinalli

"¿Lo que más me gusta de la Argentina? Yo creo que todo. La comida está muy rica, las carnes están divinas... Me acabo de comer una carne bien rica" señaló entre risas buscando complicidad. "Probé el mate, ahorita que me gusta, pero con azúcar, no tan amargo, está rico", comentó el artista puertorriqueño y agregó: "No me gusta irme de la Argentina, me voy a quedar aquí".

En el Lollapalooza

El sábado 19 de marzo, Justin Quiles, se subió al escenario del Lollapalooza e hizo bailar a un público que ansiaba su llegada y un poco de frescura reggaetonera. "Mira, la pasé impresionante, creo que fue una experiencia muy bonita. Volver después de tantos años y poder cantar en el Lolla, cantarle a mi público de Argentina... Yo creo que todo el mundo la pasó bien, yo la pasé increíble y de eso se trata, no? De que todo el mundo la pase bien, el que está cantando y, los que están bailando y cantando abajo también", detalló.

No dudó en destacar al público argentino y a sus fans que lo siguen a todos lados. "El fans club que tengo acá es increíble, de los mejores fans club que tengo. Yo creo que los fanáticos de aquí son bien eufóricos, les gusta el party, le gusta la rumba. Qué rico, a mí me gusta también", manifestó.

Sumando al éxito de “La Última Promesa”, su último álbum, recientemente estrenó el video oficial de su sencillo actual "Colorín Colorado” que no faltó en el escenario del Lollapalooza. Desde su lanzamiento, la canción rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos del creador de éxitos, que ya ha acumulado más de 26 millones de vistas en YouTube y más de 84 millones de reproducciones combinadas a nivel mundial.

Además de todo el éxito que obtuvo durante el año con sus lanzamientos, también se presentó en diferentes escenarios del mundo. En febrero, en adición a sus dos nominaciones, Justin se presentó en el escenario de Premios Lo Nuestro por la cadena Univisión donde interpretó sus éxitos “PAM” y “Jeans”. Más tarde llevó su música a los Premios Juventud interpretando “Loco” junto a Zion & Lennox y Chimbala para cerrar el show.

No hay duda de que Justin Quiles continúa posicionándose como uno de los artistas más versátiles del género urbano, aparte de ser uno de los compositores más solicitados del género. Actualmente, Justin está trabajando en su próximo álbum cuyo lanzamiento está previsto para el 2022 y del cual ya presentó su primera canción titulada "Gucci Fendi", junto con el rapero puertorriqueño Eladio Carrión.

Un nuevo Justin Quiles en camino

"La última promesa", el álbum hogar de varios éxitos como “Loco” junto a Zion & Lennox y Chimbala, el cual ha sobrepasado más de 156 millones de vistas en YouTube, logró posicionarse número uno el mismo día de su lanzamiento. El destacado cantautor puertorriqueño, nominado al Latin GRAMMY, culminó un impresionante año en el 2021 sobrepasando 1 billón de reproducciones con ese último álbum y se prepara para comenzar, cómo denominó él, una nueva etapa.

"Vengo con música diferente, ya cerré el capitulo de 'La última promesa', entonces estoy experimentando mucho este año. Saqué Gucci y Fendi, que para mí es un tema bien diferente. Nadie me ha escuchado así, cantando este tipo de rap con reggaeton".

"Además -agregó- tengo otra canción que es de un estilo regional mexicana con trap y algunas. otras tropicales que podrán ver en el próximo álbum. Tengo una mezcla de música, no es tan solo reggaeton. Por eso digo que viene un nuevo Justin Quiles. Estoy haciendo música que me gusta y siento que va a funcionar", remarcó.

La vuelta a la Argentina

Justin Quiles había publicado una foto en su Instagram donde daba a entender que volvería a la Argentina pronto. "GRACIAS #ARGENTINA POR EL AMOR POR CANTAR CANCIÓN POR CANCIÓN CONMIGO EN EL @lollapaloozaar QUE RUMBA, NO ME QUERÍA BAJAR DE LA TARIMA, HACEMOS EL LUNA PARK O EL MOVISTAR ARENA NEXT ????? ANDAMOS EN CONTRA DE LANATURALEZA HA LLOVIDO CON COJONES Y EATA SECA LA REPRESA… BB NUESTRO CUENTO SE ACABADO SE CERRÓ EL LIBRO #colorincolorado", publicó el cantante junto a un video de su participación en el Lollapalooza.

Pero, ¿Dónde quiere realmente tocar Justin Quiles? ¿En el Luna Park o en el Movistar Arena? "Yo creo que a mí me gusta el Luna, por el nombre, quiero hacer un Luna Park. Siento que es un lugar emblemático de aquí, entonces me gustaría tocar ahí", destacó.

Respecto a cuándo volverá a la Argentina dijo a POPULAR: "Yo creo que para septiembre, octubre, por ahí, estaría bueno regresar. Darle un par de meses, regresar y darle el verdadero show".

Quien dice, capaz sumará nuevas colaboraciones para esa fecha con los artistas argentinos con los que aún no ha tocado y le gustaría hacerlo. "Me faltan muchos, hay muchos argentinos con los que aún no he colaborado. Está Tiago, Lit Killah, Trueno y muchos más", reflexionó.