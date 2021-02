Karol G, Anuel AA y J Balvin presentan "Location"

La cantante colombiana, quien además es una de las artistas en el Top 50 de los artistas más escuchados en el mundo según la plataforma Spotify, con más de 33.7 millones de oyentes mensuales, presentó este canción con la colaboración especial de otros dos grandes exponentes de la música latina urbana.

Foto 20-01-21, 5 33 43 a. m..jpg Karol G grabando "LOCATION" - Foto: prensa

Por un lado está J Balvin y por el otro Anuel AA, el cantante puertorriqueño, que hace un tiempo venía hablando de sus problemas de depresión y quien había publicado un video donde dejaba entrever su renuncia al mundo musical, pero que por suerte desmintió y transmitió esperanza a sus seguidores al realizar esta colaboración con Karol G.

“Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio pero este es el final” habían sido una de las frases publicadas por el artista que hoy demuestran que eran tan solo una descarga, y no un adiós.

ADEMÁS:

Anuel AA: "En estos Grammy yo me retiro"

Este single se convierte en la primera colaboración de Karol G tras el lanzamiento de sus éxitos "Ay DiOs Mío!” y “Bichota”, siendo esta última una de las canciones más escuchadas al coronarse como #1 en el listado "Top Global Songs and Videos" y tras alcanzar 1.6 billones de reproducciones y más de 540 millones de visitas en el video.

Embed

“Lo más importante para mí es darle a mis fans una experiencia única y diferente con cada single, tanto en la parte musical como en lo visual. ‘LOCATION’ es una canción muy especial porque pude colaborar con artistas que tanto admiro. Combinamos sonidos de reggaeton/hip-hop/country y además hicimos un super video lleno de energía y rodeo vibes!!!”, declaró Karol G en el lanzamiento.

“LOCATION”, canción que incorpora líneas bilingües entre inglés y español, fue producida por el reconocido productor Ovy On The Drums, quien propone sonidos innovadores fusionando ritmos de reggaetón con hip-hop y melodías influenciadas por el género country. Por su parte, el video musical de la canción fue dirigido por Colin Tilley.