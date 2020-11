Anuel AA: "En estos Grammy yo me retiro"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Con estas palabras y con el resto de la canción el cantante expresó las consecuencias de la fama, su estado de salud mental y la posibilidad de retirarse de la música. “Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño. En la vida se cosecha lo que se siempre [...] He hecho cosas que yo se que son una decepción para mami pero ya ni vendo drogas, ahora estoy aquí en los Grammy”, apuntó.

Pero principalmente la canción se la dedicó a su hijo, donde refleja los problemas que tiene a la hora de relacionarse con él por la fama. Frases como “Papi, tu amas más a tus fans que a mí”, "A veces saca los juguetes y dice 'hola', digo 'te amo pero esta canción no va a escribirse sola'" o "Me duele que otro hombre me lo esté criando" son las que reflejan su angustia por no poder pasar tiempo con su hijo y por lo cual dejó entrever su retiro de la música: “Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él”

Además hizo mención a su depresión y a la soledad que vive: "Yo me escondo, mi corazón esta negro en el fondo", apuntó una de las frases. “Te mueres por los fans, pero vive deprimiéndote”, aclaró en otra.

Varias fueron las frases en las que dio indicio de su retiro como “Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio pero este es el final”, pero como si faltase confirmación el cantante expresó: "A veces me siento muerto, pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammy yo me retiro".

¿Será este el final de su carrera como cantante? Aún no se sabe, pero todo indica que sí y más luego de la publicación en las historias de instagram con la frase "Ya me cansé de esta mierda".