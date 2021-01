Mauro Caiazza presentó su primer EP "De Fuelles y Flores"

Mauro es conocido por sus trabajos en televisión, como por ejemplo su participación en Showmatch, y por ser la ex pareja de Jimena Barón, pero el joven, oriundo de Santa Fe, comenzó su carrera de muy chico y por lo que se lo conoce, poco tiene que ver con su trayectoria artística. A los 11 años empezó a estudiar baile y a los 12 ya fue convocado para participar de un festival en Estados Unidos. A esa misma edad descubrió su pasión por el tango y a los 16 decidió dejar el trabajo en la empresa de su papá y dedicarse 100% a la música.

Luego de preguntarle por la elección de una de las fotos donde se lo ve con restos de animales el artista admitió: "Yo hice ese trabajo, era grasero y tuve una experiencia muy fuerte que la quería representar, donde una vez me bajaron de un camión todas cabezas de vaca". Y añadió: "Yo hacía ese trabajo porque me tocaba, porque lo hacía mi papá y en ese momento con 16 años, supe que mi vida la iba a destinar a otra cosa, a la música".

"Valoro mucho lo que me pasó porque hoy valoro mucho la vida que vivo. Soy muy feliz. Tengo mis mambos, pero soy una persona inmensamente feliz. Tengo un techo y la posibilidad de hacer lo que amo, qué más puedo pedir", concluyó Mauro.

Tras vivir esa experiencia y darse cuenta que lo suyo iba por otro camino, Mauro decidió viajar a Buenos Aires donde se perfeccionó y empezó a trabajar profesionalmente en el tango que lo llevó en el 2018 a ganar el premio a mejor coreografía en los Premios Tango.

Mauro.png

De Fuelles y Flores

Hoy Mauro Caiazza, quien ya cuenta con su compañía de baile, admitió que "siempre soñó con hacer música", y es por ello que buscó la forma de unir todas sus pasiones y creó "De Fuelles y Flores". "Encontré la manera de hacerlo, y que me hace feliz, que es hacerlo yo y ser auténtico, original, propio. Se entiende que es mío y por ahí pasa mi placer, me hace sentir realizado", explicó el cantante quien ahora se hace llamar Kaia Za San.

"Cuerpo", fue el primer corte del EP presentado por Mauro el 28 de noviembre, el día de su cumpleaños y al cual le siguieron "Pizza casera", "Desorientado" y "En la mía". "La idea era llegar para el 28 de noviembre con todo, pero fue un proceso de mucho trabajo, energía y mucha valentía. Era hacer algo nuevo, algo diferente, sabiendo que la gente que me sigue a mí no va a escuchar esa música o al menos eso es lo que pienso yo", apuntó el cantante.

Mauro se describe así mismo como "un buscador, un explorador tratando de alimentarse y de buscar algo nuevo siempre" luego de admitir que suele aburrirse muy rápido de las cosas. Es por ello, que en la cuarentena -al igual que otros artistas- Caiazza buscó reinventarse y produjo este mini álbum 100% desde su casa.

"Cuando siento que llegué a cierto punto, voy por otra cosa. Trato de reinventarme constantemente. Obviamente que es difícil, empezar con 35 años una carrera nueva con la música y te da miedo", explicó Kaia Za San quien borró todo su perfil de instagram porque "quiere poner toda la energía en este proyecto" y porque "no quiere hacer ninguno de los trabajos que había hecho antes".

_DSC1858.jpg

Pero los inicios de "Cuerpo", el tema con el que se lanzó como cantante, fueron anteriores a la pandemia. "Antes de la pandemia con mi productor, Nico Calavera, estábamos haciendo la música original para una obra que estábamos armando: “Tango ex machine”. Y en ese proceso empezamos a ver la posibilidad de salir cantando. Empezamos a hacer un experimento con un tema -hoy "Cuerpo"- y lo trabajamos durante un año y medio", explicó Mauro Caizza.

La música que el denomina como un estilo de "tango electrónico con bases del trap" posee al bandoneón como protagonista, un instrumento que lo identifica y que lograron incorporarlo con la participación del bandoneonista Patricio Bonifilio quien a pesar de encontrarse en Francia le envió las grabaciones desde allí. “ De hecho, “Cuerpo” era todo el mismo tema sin bandoneón y yo quería ponerlo. En la cuarentena, Patricio Bonifilio, el mejor bandoneonista –creo yo- que tenemos hoy en día, nos grabó los bandoneones desde Francia”, apuntó el cantante.

"Yo siento que esta música y el nuevo tema que estoy escribiendo son para bailar tango. Quiero que lo escuche alguien y se ponga a bailar tango", explicó Kaia Za San. Y añadió: "Yo no voy a dejar nunca de bailar, es algo natural. Cuando descubrí el baile cambió mi personalidad. Era, muy chiquito y más tímido, y el baile fue un lugar donde me sentía muy seguro” apuntó el cantante tras admitir que su objetivo no es dejar el baile sino "poder incorporar la música para poder hacer todo".

Música y videoclip escrito y dirigido por él

Embed

El artista se encargó de todo el EP, desde la creación de las canciones, como de la dirección y producción del videoclip, para poder "plasmar las ideas que se me venían a la mente cuando escribí la canción" explicó Mauro.

"Yo traté de trabajar con productores y no me fue fácil. Porque cuando me quieren hacer hacer algo que probablemente funcione comercialmente pero no me llena a mi, pierdo el interés". "Quería que sea lo más puro posible. Por eso decidí trabajar con la gente que vengo trabajando hace tiempo, y el lugar donde trabajo hace muchos años que es “La Catedral” (lugar donde tuvo inicio su compañía de baile "Tango Freestyle"), apuntó.

"Siento que el inicio de mi música también tenía que ser en La Catedral. Ahí es donde muere Mauro Caiazza y nace KAIA ZA SAN, básicamente porque fue ahí donde se gestó", remarcó el artista.