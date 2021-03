Premios Grammy 2021: todo lo que hay que saber

Beyoncéencabeza la lista con nueve nominaciones y además de poder convertirse en la solista femenina con más triunfos de la historia en esta celebración (al contar con 24 galardones), es la mujer con más postulaciones en los premios con 79 candidaturas durante su carrera.

beyonce-xo1.jpg Beyoncé

Le siguen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch con 6 nominaciones y Billie Eilish, Post Malone y los Black Pumas no se quedan atrás ya que también cuentan con múltiples nominaciones en importantes categorías. Por su parte, Doja Cat y Megan Thee Stallion se enfrentarán en la categoría de Mejor Artista Nuevo con Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke y Kaytranada.

SPA-62nd_GRAMMY_AWARDS®_-_Billie_Eilish_Courtesy_of_the_Recording_Academy®.jpg Billie Eilish en los Premios Grammy 2020

Este año también figuran nombres de artistas hispanos como JBalvin y Bad Bunny, nominados a la mejor interpretación pop dúo/grupo por su tema "One Day" junto a Dua Lipa y Tainy. En otras categorías se encuentran también Camilo, Kany García, Ricky Martin, Debi Nova, Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Mariachi Sol De México De José Hernández, José Alberto "El Ruiseñor", Edwin Bonilla, Jorge Celedón & Sergio Luis, Grupo Niche, y Víctor Manuelle.

La 63ª edición de los GRAMMY Awards® se transmitirá por TNT (español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 14 de marzo, a las 18.00 (MEX) / 19.00 (COL) / 21.00 (ARG / CHI) horas. Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez serán los encargados de la traducción y comentarios durante la ceremonia, y acompañarán la transmisión en la alfombra roja durante el Pre-show “Punto de Encuentro TNT” desde las 17:15 (MEX) / 18:15 (COL) / 20:15 (CHI/ARG) horas.

Lista completa nominados

Grabación del Año

"Black Parade," Beyoncé

"Colors," Black Pumas

"Rockstar," DaBaby featuring Roddy Rich

"Say So," Doja Cat

"Everything I Wanted," Billie Eilish

"Don't Start Now," Dua Lipa

"Circles," Post Malone

"Savage," Megan Thee Stallion

Canción del Año

"Black Parade," Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice, songwriters (Beyoncé)

"The Box," Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

"Cardigan," Aaron Dessner & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

"Circles," Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

"Don't Start Now," Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

"Everything I Wanted," Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

"I Can't Breathe," Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

"If The World Was Ending," Julia Michaels & JP Saxe, songwriters (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Álbum del Año

Chilombo, Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition), Black Pumas

Everyday Life, Coldplay

Djesse Vol. 3, Jacob Collier

Women In Music Pt. III, Haim

Future Nostalgia, Dua Lipa

Hollywood's Bleeding, Post Malone

folklore, Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo

"Un Dia (One Day)," J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

"Intentions," Justin Bieber Featuring Quavo

"Dynamite," BTS

"Rain On Me," Lady Gaga with Ariana Grande

"Exile," Taylor Swift featuring Bon Iver

Mejor Álbum Pop Vocal

Changes, Justin Bieber

Chromatica, Lady Gaga

Future Nostalgia, Dua Lipa

Fine Line, Harry Styles

folklore, Taylor Swift

Mejor Álbum Dance/Electrónico

Kick I, Arca

Planet's Mad, Baauer

Energy, Disclosure

Bubba, Kaytranada

Good Faith, Madeon

Mejor Actuación Rock

"Shameika," Fiona Apple

"Not," Big Thief

"Kyoto," Phoebe Bridgers

"The Steps," HAIM

"Stay High," Brittany Howard

"Daylight," Grace Potter

Mejor Álbum Progresivo R&B

Chilombo, Jhené Aiko

Ungodly Hour, Chloe x Halle

Free Nationals, Free Nationals

F*** Yo Feelings, Robert Glasper

It Is What It Is, Thunderca

Mejor Actuación Rap

"Deep Reverence," Big Sean Featuring Nipsey Hussle

"Bop," DaBaby

"What's Poppin," Jack Harlow

"The Bigger Picture," Lil Baby

"Savage," Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

"Dior," Pop Smoke

Mejor Álbum Country

Lady Like, Ingrid Andress

Your Life Is A Record, Brandy Clark

Wildcard,Miranda Lambert

Nightfall, Little Big Town

Never Will, Ashley McBryde

Mejor Álbum de Pop Latino o Urbano

YHLQMDLG, Bad Bunny

Por Primera Vez, Camilo

Mesa Para Dos, Kany García

Pausa, Ricky Martin

3:33, Debi Nova

Mejor Film Musical

Beastie Boys Story, Beastie Boys

Black Is King, Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme, Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice, Linda Ronstadt

That Little Ol' Band From Texas, ZZ Top

Mejor Actuación R&B

"Lightning & Thunder," Jhené Aiko featuring John Legend

"Black Parade," Beyonce

"All I Need," Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

"Goat Head," Brittany Howard

"See Me," Emily King

Mejor Álbum R&B

Happy 2 Be Here, Ant Clemons

Take Time, Giveon

To Feel Love/d, Luke James

Bigger Love, John Legend

All Rise, Gregory Porter

Mejor Video Musical

"Adore You," Harry Styles

"Brown Skin Girl," Beyoncé

"Life Is Good," Future featuring Drake

"Lockdown," Anderson /Paak

"Goliath," Woodkid

Mejor Actuación Pop Solista

"Yummy," Justin Bieber

"Say So," Doja Cat

"Everything I Wanted," Billie Eilish

"Don't Start Now," Dua Lipa

"Watermelon Sugar," Harry Styles

Mejor Canción Rap

"The Bigger Picture"

"The Box"

"Laugh Now Cry Later"

"Rockstar"

"Savage"

Mejor Álbum Rap

Black Habits, D Smoke

Alfredo, Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony, Jay Electronica

King's Disease, Nas

The Allegory, Royce Da 5'9"