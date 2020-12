Rusherking, el exitoso freestyler, lanzó un nuevo tema

"Estamos re contentos, era un tema que lo teníamos hace dos meses y no lo lanzábamos por una cosa o la otra, pero es un tema la que le metimos mucho amor y muchas ganas", comenzó contando Rusherking a Popular.

El tema "Lo que tienes", "era uno que yo había escrito para mandar a otro país, el intermediario se contactó con el equipo de Ori y a ella le gustó el tema y me dijo que quería que yo fuera el feat de su canción", explicó el cantante sobre cómo surgió la colaboración.

La canción fue producida y mezclada por Estani y el mastering estuvo a cargo de Big One, mientras que el video estuvo bajo la dirección de Juan Rodoni. De esta forma, la nueva canción se suma a la exitosa carrera musical de ambos artistas donde demuestran su amor y dedicación por la música.

Rusherking, el exitoso freestyler de Santiago del Estero

Thomas, más conocido por su nombre artístico Rusherking, con 20 años, proveniente de Santiago del Estero, y quien se define como "un pibe constante que le gusta la música, que le mete siempre y que quiere llegar lejos", comenzó su carrera de freestyle en el 2016 compitiendo por todo el norte del país.

"Yo estaba muy metido en el freestyle y todo el tiempo estaba rodeado de música pero no la hacía", comentó Rusher. Su primer lanzamiento fue en el 2017, y su proceso de composición comenzó gracias al freestyle, según lo que contó el propio artista. "Antes mis canciones eran 80% improvisación, 20% letra. Ponía el beat, improvisaba y después juntaba las partes, y las escribía. Ahora, me siento, escucho el beat (base musical), empiezo por la intro y después los versos. Pienso más todo".

Y añadió: "Estoy muy contento por la forma en la que estoy escribiendo, por la forma en la que encaro los temas y me parece que aprendí y evolucioné mucho".

A su corta carrera y con tan solo 20 años ya cuenta con más 600 mil seguidores en Instagram y más de 200 mil suscriptores en YouTube a pesar de que no le guste mucho. "A mi nunca me gustó mucho la exposición, que la gente opine o hable mucho de mí, pero es algo a lo que me estoy acostumbrando, pero a veces se hace medio difícil", explicó Rusherking.

"Hay gente para todo, gente mala leche, gente buena y por ahí es medio chocante ver un comentario malo sobre vos pero tenes que saber entender que es de una persona que no te conoce y no sabe quien sos y todo lo que hiciste para llegar" opinó el artista sobre los comentarios que recibe y sobre los haters -personas que publican mensajes hirientes en las redes sociales-. Y añadió:"Yo trato de manejarlo bien, con los pies en la tierra, rodeado de la gente que de verdad quiero, con mi familia, mis amigos, que me hacen saber que está todo bien".

El joven quien hoy ya compone sus propias canciones destacó que es lo que lo inspira día a día: "Más allá de que yo hacía freestyle, quería dejar algo, escribir mis canciones, llegar a la gente de otra forma y eso fue el motor para hacer música, y es también lo que me inspira. Componer es un proceso del cual nunca se termina de aprender", concluyó.

La cuarentena y su relación con María Becerra

Esta pandemia afectó a todos, pero a cada uno de una manera diferente. El freestyler, quien se encuentra conviviendo con su novia María Becerra, confesó que al principio de la misma "la pasó muy mal" pero que después pudo encontrar un equilibrio.

"Al principio de la cuarentena tuve ansiedad, ataques de pánico, cosas que no me habían pasado nunca en mi vida. Pero, después a la mitad, supe sobrellevar eso, me armé un homestudio en mi casa y me puse a producir y hacer temas y eso me despejó la cabeza", apuntó.

Rusherking con su novia María Becerra

El artista ya lleva más de un año de novio con Becerra, la artista del género urbano que supo hacerle frente al bullying y al maltrato."Somos dos personas que se llevan muy bien, que se entienden muy bien. Nos queremos mucho, ya vamos más de un año de relación y hasta convivimos juntos", contó el cantante y añadió: "Ella es como yo, una persona tímida, súper para adentro, muy cerrada con el grupo de amigos, entonces nos llevamos muy bien".

Además admitió que a pesar de llevarse muy bien, al principio de la convivencia hubo algún desliz. "Hubo un momento cuando empezamos a convivir que teníamos esas típicas peleas, de si uno no lavaba un plato, o no levantaba algo del piso, pero lo típico. Después lo soluciones. Nos re complementamos con Mari", concluyó Rusherking.

Próximos lanzamientos

Rusherking junto a Tiago PZK

El joven artista que lleva más de ocho temas lanzados en lo que va del año se prepara para el 2021, entre ellos "Confiésalo" con su novia María Becerra, "Además de mí" junto a Tiago PZK y "Otra noche más". "Estoy re contento, saqué una banda de temas y le fueron bien a todos". "La idea es descansar este 2020. Creo que saqué la mayor cantidad de temas posibles, saqué como ocho lanzamientos en los últimos cuatro meses y es como que estoy medio cansado, necesito mis minis vacaciones", explicó el cantante a pocos días de irse un tiempo a su provincia a descansar junto a su familia.

"El 2021 ya arrancamos con todo, ya estamos preparando el siguiente y estamos en busca de próximos temas", concluyó.