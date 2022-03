Soledad Pastorutti y Natalie Pérez presentaron su nuevo tema

"Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez no me vuelvo a equivocar, quedan mil amores para conocer no te pongas mal, y aunque no lo viste venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti, me voy sin ti" cantan en el estribillo de la canción. Una estrofa que muestra a dos mujeres fuertes y empoderadas que decidieron no quedar presas de un amor lleno de mentiras y promesas.

LAGRIMAS Y FLORES (PRESENTACION)-88.JPG Soledad Pastorutti y Natalie Pérez presentaron su nueva colaboración

“Esta canción me llenó de frescura y alegría desde el primer día… y compartirla con Natalie fue lo mejor que le pudo pasar !!! Del estudio de grabación de Juan Blas al set del video, todo, fue disfrutar y compartir sinceramente el encuentro mágico que propone la música!!!”, contó Soledad.

Por su parte, Natalie expresó: “Colaborar con Sole es de gran orgullo para mí. Crecí con sus canciones, me acercó al folklore y hoy compartir la música con ella es un privilegio. Llega en un momento de mi carrera donde estoy cumpliendo cosas que son más grandes que mis sueños. La canción es hermosa, una cumbia divina. Fuimos al estudio y todo fluyó con ella que es una hermosa Persona llena de energía. ¡Una gran mujer!”.

El videoclip, dirigido por Niko Sedano, muestra a Natalie y Soledad llenas de fuerza, influidas por la libertad del amor, la energía del sol, de la playa y la alegría, en un escenario lleno de colores, baile, carnaval y fiesta.

Mientras trabajan en un bar de playa, ambas observan el maltrato recibido por una mujer y se embarcan en la tarea de ayudarla a salir de esa situación.

El videoclip cuenta con la participación de Samantha Trottier y Hernán Regiardo que disfrutan de un gran momento de popularidad gracias a sus videos en TikTok, con más de 15 millones de reacciones.

Hernán, como Soledad, es oriundo de Arequito y va interiorizando a su novia estadounidense Sam, en las costumbres argentinas, incluida la música de Soledad, a quien soñaban en conocer.