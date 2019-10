Tarja Turunen en Argentina: "Se siente como volver a casa"

El sábado 19 de octubre actuará en Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Será un reencuentro muy especial con sus fans de nuestro país. "Estoy muy emocionada por la oportunidad de volver a tocar en Buenos Aires. He extrañado tocar en la ciudad y a mí público argentino apasionado", adelantó en diálogo con POPULAR.

-¿Cuáles son tus sensaciones por tu vuelta a la Argentina y cómo describís a tu público de acá?

Argentina fue mi hogar durante casi 10 años de forma permanente, por lo que se siente como volver a casa. Estoy muy emocionada por la oportunidad de estar en Buenos Aires. He extrañado la ciudad y a mi público argentino apasionado, que me da un amor tan profundo. Siempre he sentido una conexión muy importante con mi audiencia. Realmente les agradezco a todos por eso.

-¿Qué es "In the Raw" para vos y tu carrera? ¿Estás ansiosa por comenzar la gira?

Estoy ansiosa por mis giras por todo el mundo. Los comentarios de los oyentes han sido maravillosos y he sentido que ya no necesito explicar mi trabajo. La música habla por sí sola. "In the raw" es el álbum más personal de mi carrera hasta ahora y, por ser así, es muy importante para mí. Me muestra en mi propia crudeza. Definitivamente soy más vulnerable y frágil en este álbum, especialmente en la letra.

- ¿Cómo fue el proceso de grabación de tu nuevo disco?

La producción comenzó en febrero de este año con grabaciones de batería en Alemania. Supervisé el proceso a través de Skype, ya que no pude estar allí en persona. Poco después, el resto de los instrumentos se grabaron simultáneamente en diferentes lugares, ya que la mayoría de los músicos con los que estoy trabajando tienen sus estudios y equipos en casa para grabaciones profesionales. Mi voz fue grabada en casa en España y las partes y arreglos orquestales se manejaron una vez más en Los Ángeles con Jim Dooley. Tim Palmer terminó mezclando el álbum como en todos mis álbumes anteriores.

- ¿Es verdad que decidiste producir vos misma tus discos?

Sí, estoy produciendo mis discos hoy en día y eso me da una libertad maravillosa para expresarme. El equipo con el que estoy trabajando es más o menos el mismo que en mis lanzamientos anteriores relacionados con el rock y me siento muy afortunado de encontrar un grupo tan talentoso y apasionado de músicos.

- ¿Superaste las expectativas que tenías al principio?

Cuando terminé de escribir las últimas líneas de letras, supe que había hecho lo que quería y al mismo tiempo había superado mis inseguridades y problemas. Me sentí muy feliz y satisfecha. Ahora que salió el álbum, estoy muy ansiosa por eso. ¡Quiero ir de gira para tocar estas canciones!

-¿Cómo ves a las mujeres en el rock en este momento?

Hay muchas mujeres influyentes y fuertes en la escena del rock hoy en día. ¡No nos hemos rendido por la mayoría masculina! Estoy absolutamente orgullosa de mis colegas y siempre estoy dispuesta a mostrar mi apoyo a otras mujeres en esta escena. Creo que todos trabajamos individualmente y de acuerdo con nuestras creencias, por lo que no veo ninguna competencia entre nosotros. Es solo amor y compañerismo que compartimos entre nosotros.

- ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

La gira para el nuevo álbum me llevará por todo el mundo durante dos años. También me vas a ver realizando conciertos de música clásica aquí y allá durante el mismo período. Así que los próximos años serán de mucho trabajo.