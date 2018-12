NACHO VIALE SE SEPARO DE LUCIA PEDRAZA

Y como es costumbre en el ambiente, luego de una separación, los rumores sobre una tercera en discordia no tardaron en llegar y el nombre de Tini Stoessel sono como el nuevo romance del productor. Al parecer la actriz también se separó recientemente, luego de un regreso con su novio Pepe Barroso. Pero el propio Nacho se encargó de desmentirlo: “En lo que va del año, repasen los romances que me inventaron. Yo no hablo de mi vida privada nunca, y que digan lo que quieran. Estoy de viaje, que se yo... todo bien”.