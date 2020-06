Nazarena Vélez se anima a todo: "Tuve relaciones íntimas con mujeres y soy bisexual"

"Yo tuve dos experiencias con chicas. Yo me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a esto. Igual, esos motes me caen como el ort... Yo soy yo. Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío. Pero vamos a desmitificar esto", lanzó.

"A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas. Y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer", siguió. Y luego aclaró que también ama y le encantan a los hombres, que está enamorada “de un hombre hermoso” (su novio, Santiago Caamaño), y que no le han faltado “hombres hermosos” a su lado.

Nazarena se animó entonces a relatar sus historias amorosas con personas de su mismo sexo. "Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció”, empezó, sobre lo que vivió hace 20 años, apenas separada de Alejandro Puchetta, el papá de Barbie.

Nazarena señaló que esta chica fue con la primera persona con la que tuvo “sensación de pareja”. “Yo me había casado con Ale virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con Barbie, tenía un año. La conocí a Luz y después se hizo mi amiga, un amor de persona, ella me hacía la gamba en todo”, dijo.

La actriz comentó que "Un día empecé a darme cuenta de que me interesaba estar todo el tiempo con ella. Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté, ¿qué onda? Y después, sin que ella se enterara, empecé a mirarla distinto" Hasta que se besaron en un boliche: “Me encantó, no puedo decir otra cosa. Lo lamento por quienes se estén horrorizando. Me pareció súper sensual, me gustó. Y después ella se quedó como con culpa y no pudimos tener nunca más la misma amistad”, indicó.

"Diez años más tarde me hice amiga de quien era mi asistente en el teatro y también nos pasó algo así. Cuando estábamos para avanzar yo también di marcha atrás", admitió.

La actriz cree que la razón por la que no avanzaron sus historias con mujeres puede ser porque no le gusta que le practiquen sexo oral. Y sigue: "si no nos chupeteamos una a la otra, ¿qué onda?'. Es la inseguridad del torpe, porque de última hablás. ¿No será eso?", se pregunta.