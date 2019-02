Nielsen cree que todos juntos ganan

El ex secretario de Finanzas del gobierno de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen, sostuvo en el día de ayer que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna podría “ganarle a (el presidente Mauricio) Macri” si conquista el “electorado independiente”, pero supeditó esa posibilidad a un “acuerdo en el peronismo que incluya a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner”.