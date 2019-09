"Somos un grupo de personas que nos juntamos a hacer acciones solidarias", contó a Suplemento El Noroeste Romina Bilches, coordinadora de la asociación.

"Empezó como una inquietud personal. En primera instancia fue bastante caótico porque no sabía cómo manejarme, cómo hacer el transporte de las donaciones. Hasta que me comuniqué con los merenderos y ellos mismos me asesoraron sobre cómo podía hacer los envíos", agregó.

Nala Sol e Intaunaga González de Formosa, y Barrio Sáenz Peña, Seamos Solidarios, Caricias de Jesús y el de Anita de Chaco, son los merenderos beneficiados por la labor de los voluntarios de Pintó ayudar, quienes realizan dos envíos de donaciones por semana a los espacios comunitarios.

En ese sentido, explicaron que los merenderos Barrio Sáenz Peña e Intaunaga González, a su vez, colaboran siendo nexo para llegar a otros barrios, escuelas y parajes donde necesitan asistencia.

Según se informó, la ayuda consta principalmente de ropa, calzados, alimentos, leche, útiles y juguetes. "El principal desafío -señalaron los miembros de la entidad sanmartinense- es conseguir alimentos, leche en polvo, azúcar, cacao y galletitas. El mayor objetivo sería contactar alguna empresa o distribuidor que se sume con mercadería para poder asegurar las comidas básicas. Al no ser una asociación civil o una ONG, estamos más limitados a obtener donaciones de empresas grandes", detallaron.

Campañas

Desde octubre del año pasado, la agrupación solidaria lleva realizadas "campañas de Navidad, de Vuelta al Cole y del Día del Niño".

"En cada acción solidaria hacemos un seguimiento con fotos cuando recibimos las donaciones, cuando las despachamos, cuando hacemos el envío y cuando llegan. Esto genera un ámbito de confianza con la gente que colabora", expresó Bilches.

Piden ayuda

Por último, los integrantes de Pintó ayudar indicaron que quienes deseen colaborar con donaciones pueden hacerlo contactándose a través de su grupo de Facebook homónimo, a fin de coordinar la entrega de la mercadería en los puntos de recepción que posee la asociación en Villa Maipú, Caseros o Ramos Mejía.