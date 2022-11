Malena Galmarini habilitó una nueva red cloacal en Ricardo Rojas

Tras conversar con las vecinas y vecinos, quienes celebraron la llegada al barrio de un servicio tan importante, Malena Galmarini expresó: “Habilitamos una red cloacal para 12 mil personas. El barrio Bello Horizonte ya queda con el 100% de agua y de cloaca y en López Camelo nos falta un 20% más, que se va a terminar en los próximos meses. El año que viene la localidad de Ricardo Rojas va a tener 100% de agua y de cloacas. Para nosotros es muy importante este lugar”.

Con esta obra, la localidad de Ricardo Rojas ya cuenta con un 90% de cobertura de servicio de cloacas y para fines de 2023, con la finalización de tres obras ya contratadas, llegará al 100%. En cuanto al servicio de agua potable, la localidad ya cuenta con el 80% de cobertura y para el 2023 se espera la puesta en servicio de la Red Secundaria de Agua Ricardo Rojas - Módulo 4, completando el 100%.

Aldo, vecino del barrio beneficiado con la llegada de las cloacas, celebró: “Hace 50 años esperaba las cloacas. No solamente yo, también mis vecinos. Cuando vine a vivir acá era el único en mi manzana. Es un adelanto a la salud y a nuestra forma de vivir. Estamos muy agradecidos con AySA. De ese tiempo a ahora el progreso fue fundamental. No es solamente acá, parte de mi familia vive en Don Torcuato y ahí están haciendo obras de agua potable”.

Por otro lado, Ana María, también vecina de Ricardo Rojas expresó: “Para mí es una alegría que vengan a instalar las cloacas y completar lo que es vivir dignamente. Vivíamos rezando que el pozo no se llene porque somos dos jubilados y vaciar el pozo, económicamente nos perjudicaba. Estoy agradecida por la obra que han hecho. A veces nos ponemos fastidiosos porque no nos gusta que nos rompan las veredas, pero no hay otra manera de avanzar que no sea con obras. Lo importante es que se cumplan y ahora estamos viendo que ya es un hecho”.

Los trabajos para llevar adelante la obra “Red Secundaria Cloacal - López Camelo Oeste I” consistieron en la instalación de 35.263 metros de cañerías que permitieron la instalación de más de 2.500 hogares a la red de servicio.

Por su parte, Sonia Kabala, gerenta general de la Agencia de Planificación (APla), agregó: "Estamos inaugurando una expansión de agua y cloaca junto a los vecinos..."Fuimos a recorrer un poco el barrio y estamos viendo el interés que tienen los vecinos en la conexión, y en poder hacer de este barrio un ámbito más saludable. Se lo nota muy cuidado y con mucho interés en lograr el objetivo de tener 100% agua y cloaca”.

En Tigre, AySA cuenta con 103 obras activas en diferentes etapas que beneficiarán a 423.000 vecinas y vecinos con la mejora y la expansión de los servicios de AySA.

Finalizado el evento, la presidenta de AySA concluyó: “Esta es una localidad que había sido muy olvidada durante mucho tiempo, que tiene una comunidad que cuida mucho a su barrio, a sus calles y por lo tanto era muy importante para que siga desarrollándose, tener agua y tener cloacas. Así que con una inversión de 297 millones de pesos, los 250 empleos genuinos que esta obra demandó y otras tantas que sigue demandando, vamos poniendo al barrio, a Tigre que es mi lugar en el mundo, este cachito que le falta para poder ser el mejor municipio de la provincia de Buenos Aires”.

Por parte de AySA, también estuvieron presentes Diego Fraga, director regional norte y Antonio Grandoni, jefe de distrito Tigre.