El drama detrás de la cuarentena: 77 hijos sin madres por los femicidios

"A poco de un nuevo 3 de junio, fecha emblemática del feminismo en la que le damos voz a quienes ya no la tienen, y en el medio de un aislamiento social, preventivo y obligatorio que ya lleva 70 días, presentamos un nuevo informe elaborado por el Observatorio de femicidios Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro que da cuenta de 57 mujeres asesinadas desde el 20 de marzo. Las cifras no descienden y el confinamiento no ayuda ya que el 71% fue asesinada en su vivienda", señaló la especialista Ada Rico.

En ese marco, la titular de La Casa del Encuentro, asociación que viene registrando los femicidios en Argentina desde 2008, hizo hincapié en que esos femicidios cometidos durante el aislamiento "dejaron 77 hijas e hijos sin madre".

"Teniendo en cuenta que el 65% de los femicidas eran parejas o exparejas y que 1 de cada 6 mujeres tenía denuncias previas es que reiteramos lo imprescindible que resulta que el Estado Nacional adopte medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones desde una mirada interdisciplinaria", precisó Rico.

Sobre los 77 hijos e hijas que ya no tienen a sus madres tras hechos de femicidios, el informe de La Casa del Encuentro sostiene que de ese total 56 son menores de edad, 14 son personas adultas y en 7 casos no hay datos sobre la edad.

Se destaca que el trabajo se realizó hasta el 28 de mayo, donde se precisa también que de los 57 hechos de femicidios, 16 fallecieron golpeadas; 10 apuñaladas; 9 baleadas; 5 estranguladas; 5 incineradas; 4 ahorcadas; 2 por traumatismos; 1 degollada; 2 asfixiadas; y en 2 casos no hay datos sobre los motivos del deceso de las víctimas. El trabajo de relevamiento incluye un "femicidio estatal".

Finalmente, el informe revela que 16 víctimas tenían entre 19 y 30 años; y 22 tenían entre 31 y a 50 años. 8 victimas tenían entre 51 y 65 años.