Hasta el momento no. Pero si no benefició en conjunto a la Superliga, benefició a los clubes que la componen y en definitiva termina siendo lo mismo. Que Boca o River jugaran la final, seguramente se traduce en ingresos puntuales por venta de jugadores que pudieron mostrarse y sponsoreo. Tuvimos la fortuna que al primer año de competencia de la Superliga, de los ocho más importantes del continente, cuatro fueran argentinos y después los dos finalistas. Creo que eso también es un reflejo de los cambios que vive el fútbol. No creo que sea casualidad

¿Cómo viviste la final desde afuera? Porque son clubes de Superliga, pero en una competencia ajena…

Lo vivimos desde dos lados. Con alegría por tener dos equipos de Superliga jugando la final, porque los dos mejores equipos de América son nuestros. Pero lo vivimos también con descontento porque Conmebol durante cinco fines de semana entró en nuestro calendario y eso nos hizo reprogramar muchas fechas y muchos partidos. Conmebol tenía definido jugar las finales los miércoles. Luego sin consultarnos cambió al sábado y se sucedieron los cambios por cuestiones máticas y de seguridad… Las cinco intromisiones en nuestro calendario perjudica no solo a Boca y a River, sino que perjudicó a Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Huracán, Vélez, San Lorenzo… Al perjudicarlos también perjudicaste a los dirigentes, porque otro horario no es la misma recaudación; al cuerpo técnico porque planificó la semana de otra manera; a los jugadores y a los hinchas, que podían ir a la cancha un sábado a la noche y terminó con un partido el lunes. Es positivo que dos clubes argentinos fueran finalistas de la Libertadores y negativo la pérdida de previsibilidad de los partidos.

-¿Cuál es la relación institucional con Conmebol?

-El vínculo lo manejamos a través de la federación. Viajamos al sorteo de Libertadores y Sudamericana. El vínculo no es malo, pero tomaron una decisión que no se consultó y nos afectó. No sólo en líneas generales, sino puntualmente al producto: nosotros tuvimos solamente un partido de River en noviembre y uno solo en diciembre. Tratamos de darle orden al calendario y por decisiones de terceros, no pudimos darle a la gente lo que le ofrecemos ni queremos darle.

-¿Y el destrato de Conmebol, entonces, para quién es? ¿Para la Superliga, para la AFA, para ambos?

-Creo que al fútbol argentino. Saquemos las instituciones: se perjudicó a los clubes, al fútbol argentino.

-Ustedes enviaron dos escritos a Conmebol ¿Tuvieron respuestas?

-No

-¿Y eso, cómo te cae?

-Desde lo personal, te cae mal. Cuando uno pregunta, espera que respondan. Pero quitemos lo personal: más allá de lo que nos pueda caer a cada uno de nosotros, el problema es no haberle encontrado solución. Porque también afecta a la Conmebol, porque nuestra competencia en el largo plazo también va a afectar la competencia de la Conmebol: si yo no tengo una buena competencia, mis equipos no van a ser buenos ni fuertes y su papel en la Sudamericana y Libertadores, tampoco. Si entre todos los que somos partes de la industria no cuidamos el producto, nos vamos a terminar perjudicando todos.

-Hay otro aspecto de esa final más saliente: Conmebol la llevó a España por no estar garantizada la cuestión de seguridad. Los operativos quedan acá, son los mismos que se utilizan todos los fines de semana. Los hinchas, también ¿Qué lectura hacés?

-Genera angustia la violencia. Tenemos que ver porqué estamos ahí y cómo salimos de ese lugar. El trabajo que uno hace día a día para plantear que esto es un juego y que al otro día, o durante una semana, puede haber cargadas. Todos sabemos que un partido se puede ganar o perder. No es que se cambiaron las reglas en el medio. No tiene que ser un drama. Tiene que se un espectáculo que la gente disfrute ¿Por qué pasan estas cosas? No solamente por el fútbol, en nuestro país la violencia está en muchos ámbitos. Tenemos que trabajar para acotar el margen en la violencia en el fútbol. Nosotros hace tiempo que planteamos que para lograrlo, tenemos que identificar a los hinchas del fútbol. En muchas competencias del mundo se hace y se logra. Nosotros no lo hacemos todavía. Las conductas en masa son muy diferentes a las individuales. Si sabemos quién está en cada estadio, podemos saber qué hace. Hacia ahí tenemos que ir.

-¿Lo viste a Di Zeo escoltando el micro del plantel de Boca, antes que la Policía?

-Lo vi en un noticiero.

-¿Y pensás entonces que en este contexto se puede instrumentar algo que acote la violencia en el fútbol? Esa persona no puede entrar a las canchas argentinas, al Mundial, ni a partidos en de Libertadores en el extranjero y, a la vista de todos, parece encargarse de un operativo de seguridad…

-Si, se puede. Es un tema de voluntad. La solución de la violencia no la va a encontrar la Superliga sola, la AFA sola o los dirigentes solos. Cada uno tiene que aportar su granito de arena. La gente, los dirigentes de AFA, de Superliga y los dirigentes políticos. Es un tema de todos.

ADEMÁS:

El presidente de la Superliga responde: ¿llegan las Sociedades Anónimas al fútbol?

-Insisto, si Di Zeo puede escoltar el micro es porque alguien se lo permite ¿A qué responde?

-¿A qué responde, en qué sentido?

-Si a mí se me ocurriera escoltar al micro de Boca, el primero que me lo va a impedir es el cadete de policía que esté más cerca…

-Si fuera así, interpretando tu pregunta, pienso a qué responde ¿A que la policía lo dejó? ¿A que los dirigentes no hicieron nada? ¿A que el mundo del fútbol no hizo nada en ese momento? Entonces, ahí voy yo: todos tenemos que mirar para el mismo lado para que esto no pueda ocurrir.

-Ahí está ¿Quién está mirando para otro lado para que Di Zeo pueda hacer eso?

-Si todos no hacemos el esfuerzo común, no lo vamos a lograr. Todos tenemos que tener reglas claras. Pero no podemos cargar en el dirigente las responsabilidades ni la solución del problema. Esas personas interactúan. Están en un club, también trabajan en un municipio, en una gobernación o en una empresa. No son personas que vivan gracias a un club de fútbol. Son personas que interactúan con la sociedad. Hay que alejarlas del fútbol. O tomar los recaudos para que no estén tan cerca.

-El fan ID es un empadronamiento de todos los que van a la cancha. AFA Plus proponía exactamente lo mismo y no prosperó, entre otros motivos, porque la Policía se negó a empadronarse, al igual que los barras bravas ¿Por qué pensás que funcionaría ahora?

-Hoy hay una resolución del ministerio de Seguridad de la Nación. Para que sea efectiva, nos deben decir cómo implementarlo y que las diferentes jurisdicciones que tienen policías a cargo, avalen este procedimiento. Luego, lo que hay que hacer no es otra cosa diferente a lo que pasa en el mundo. España lo hace, Italia lo hace, México lo hace, el mundial lo hace. (En Estados Unidos) el básquet lo hace, el fútbol américano lo hace. Y Ellos tienen problemáticas distintas. Cuando entrás al estadio pasas por un arco como en un aeropuerto. Ellos no les tienen miedo a los barras bravas sino a los atentados. No sé de quién es peor el problema, si el de ellos o el nuestro. Pero trabajan en identificar a las personas y nosotros no podemos seguir pensando que no podemos saber quién está en los estadios y poder identificar y sancionar a los responsables de algo ¿Se van a eliminar los problemas de inseguridad en la Argentina? No ¿Se van a resolver los problemas de violencia en las canchas? No. Pero va a contribuir muchísimo a reducirlos. No podemos no hacer nada pensando que no tenemos la solución.

-¿Cuál sería el camino?

-La tecnología. Hay lugares en los que se hacen reconocimientos por el iris, otros reconocimiento facial. En la cancha del Leganés (de España), un estadio para menos de 12 mil personas, vi cómo trabajan. Sabían que la capacidad estaba en un 97 por ciento y sabían quienes eran cada uno de los que estaban mirando ese partido. Me dicen ¿querés ver a tal persona? La buscaron, hicieron zoom y me preguntan: ¿Querés ver por donde entró? Y vi el recorrido de esa persona desde el momento en que llegó a la cancha, si estaba de la mano con el hijo, con quien llegó...

-¿Cuánto sale hacer eso en la Argentina?

-Depende del estadio, del momento… el fútbol español no lo hizo de un día para el otro. El costo de esto tendrá que ver con la inversión de cada club en tecnología. Muchas veces es software aplicado a las cámaras que por lo general ya tienen.