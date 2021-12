"En palabras de un ministro es particularmente grave" / Por Gustavo Marangoni (*)

"Hay quienes llegaron a plantear para algunos casos la presunción de culpabilidad arrojando por la borda los principios básicos de la democracia moderna. A veces caen en discutir los rótulos".

En los videos en los que quedaron registradas reuniones del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas hay un conjunto de hechos todos reprobables, todos de la misma gravedad. De más está decir que la referencia a la Gestapo es una metáfora que involucra muchas perversidades. No solo por la referencia al nazismo, que de por sí es un hecho despreciable, sino por lo que acompaña a la declaración. Porque se está planteando eso para el sindicalismo en general, no solo para lo que alguno pudiera considerar prácticas sindicales desviadas. No, él funcionario considera un desvío en sí mismo a los sindicatos, planteando un modelo precapitalista, casi de la primera mitad del siglo XIX. Hoy nadie en el mundo, desde ninguna perspectiva democrática, ya sea liberal, socialdemócrata, republicana, de centro, de derecha o de izquierda -o en la traducción argentina, de cualquiera de las coaliciones- lo plantea de ese modo. Eso, dicho en palabras por un ministro de trabajo es particularmente grave.