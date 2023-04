La parábola de Alberto/ Por Gustavo Marangoni

EL presidente Alberto Fernández cierra su capítulo de un modo circular: comenzó en mayo de 2019 con la voz de CFK en un video y concluye con otro video.

Con la decisión de Alberto Fernández de no intentar su reelección parece cerrarse un círculo que se comenzó a dibujar el 6 de diciembre pasado cuando Cristina Fernández expresó su voluntad de no figurar en ninguna boleta y que siguió el 26 de marzo cuando Mauricio Macri anunció que no se presentaría a competir.