Para López, "el único objetivo es ganar la final y ascender" en Los Andes

Sin embargo, en el conjunto lomense tienen claro que el objetivo principal sigue siendo ganar la final y regresar a la categoría que consideran les corresponde. En ese marco, el arquero de Los Andes, Sebastián López, detalló cómo se prepara el equipo para esta decisiva etapa del campeonato. "Venimos en buena racha por suerte. Logramos romper con una mala racha ante Sacachispas y también sumamos un buen punto con Deportivo Merlo. Estamos mucho mejor", afirmó López, quien también hizo referencia a la presión de los hinchas. "Obviamente entendemos al hincha que viene exigiendo y está en todo su derecho. Sabemos en el club que estamos. No fue el semestre que esperábamos, pero nos pudimos adaptar bien al nuevo cuerpo técnico. Haremos todo lo posible para terminar de la mejor forma el campeonato y llegar bien afilados a la final", analizó.

López, firme en sus declaraciones, dejó en claro el enfoque del plantel. "Somos conscientes que el único objetivo es ganar la final y ascender. Eso está más que claro. Los Andes es el más grande de la divisional y vamos a dejar todo para cumplir con dicho objetivo que nos propusimos a principios de año. No importa si el rival es Colegiales u otro equipo, nosotros tenemos que demostrar por qué ganamos el Apertura y por qué contamos con esta chance de ascender", afirmó en Política del Sur.

Para finalizar, el arquero se refirió a las posibles modificaciones en la divisional tras la reestructuración impulsada por la AFA, luego de la reelección de Claudio Chiqui Tapia como presidente. "A nosotros no nos llegó nada, más allá de los rumores que circulan. Estamos atentos a todo lo que pueda pasar, pero no tenemos que pensar en eso. Hay que preparar la final y hacer todo lo posible para ganarla. No nos podemos correr del eje", concluyó López, quien mantiene el foco en el ascenso y en el próximo partido clave ante Laferrere.